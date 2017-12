Energia leva produção industrial a desacelerar em Novembro

A produção das fábricas portuguesas aumentou, em Novembro, pelo sétimo mês consecutivo, ainda que o ritmo de crescimento tenha abrandado face a Outubro, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta sexta-feira, 29 de Dezembro.





Em Novembro, o índice que mede a produção industrial cresceu 3,2% face ao mês homólogo, abaixo da subida de 4,3% registada em Outubro. A desaceleração é justificada pela energia, cujo índice caiu 3,4%.