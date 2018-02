Governo calça "armazenista" em Milão

O secretário de Estado Adjunto e do Comércio, Paulo Alexandre Ferreira, confessou ao Negócios que calçava "made in" Portugal, enquanto corria os stands das marcas portuguesas na feira de calçado em Milão.

Depois de, há cerca de quatro anos, o então ministro da Economia, António Pires de Lima, ter gerado polémica ao admitir que, nesse momento, calçava sapatos de uma marca estrangeira, os governantes que se seguiram nunca mais cometeram o pecado de não usar "made in" Portugal nos pés quando calcorreiam os stands das marcas nacionais presentes na Micam, a maior feira de calçado do mundo, que se realiza até dia 14 em Milão, Itália.



Este domingo, quando visitava alguns dos espaços portugueses na Micam, o secretário de Estado Adjunto e do Comércio, Paulo Alexandre Ferreira, confessou ao Negócios que calçava sapatos Manuel Alves, marca que não consta na lista das mais de 90 insígnias lusas presentes no certame. "Manuel Alves? É um armazenista de calçado de Felgueiras, que tem cerca de 30 lojas em Portugal", identificou um dos empresários que acompanhava o governante.



À terceira paragem na rota pela Micam, Ferreira pôs-se à conversa com Nuno Maia, administrador da Beppi, marca portuguesa de calçado que subcontrata a maioria da sua produção na Ásia, "desde a China ao Vietname".





Pertencente ao grupo Planitoi, de Santa Maria da Feira, a Beppi fechou o ano de 2017 com uma facturação de 10 milhões de euros, mais 1,5 milhões do que no ano anterior, contou o gestor. As exportações "para mais de 50 países" representaram "85% do total", tendo como principais mercados a Espanha (25%), França (12%) e Colômbia (8%), tendo neste mercado latino-americano "aumentado as vendas em 800% no último ano, para 800 mil euros".





Com 30 lojas espalhadas por vários países, da Mongólia ao Dubai, passando por Espanha e Portugal, a Beppi orgulha-se do estatuto de "única marca de calçado portuguesa com lojas na Argélia", onde detém cinco unidades, em regime de franchising, e vai abrir este ano mais três, uma das quais "no maior centro comercial do país, situado na cidade de Constantina".