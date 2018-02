Grupo Purever tem sete fábricas em quatro países

280 trabalhadores em nelas e gaia

O complexo fabril de Nelas, sede do grupo, que facturou 24 milhões de euros no ano passado, com mais de metade nas exportações, e emprega 220 pessoas, integra quatro áreas produtivas: estanteria modular, portas isotérmicas, câmaras modulares e salas limpas, sendo que o pavilhão que acolhe este último segmento produtivo é inaugurado esta quarta-feira. E tem em Gaia uma unidade produtora de equipamento para hotelaria e restauração, com vendas de 12 milhões de euros e 80 trabalhadores.





mais indústrias em frança e inglaterra

Em França, onde fechou a operação de compra de uma grande concorrente, a Purever tem actualmente duas fábricas - uma na Bretanha, com vendas de 10 milhões de euros e 25 trabalhadores, e outra em Limoges, que factura quatro milhões e emprega 18 pessoas. No Reino Unido, onde está a ultimar a aquisição de uma empresa na zona de Norfolk, o grupo sediado em Nelas tem uma pequena unidade industrial no País de Gales, que fabrica portas isotérmicas, emprega 20 pessoas e facturou cerca de cinco milhões de euros no último exercício.



duas fábricas em espanha

Em Espanha, a Purever opera duas unidades industriais - uma em Madrid, que produz painéis isotérmicos, factura 12 milhões de euros e emprega meia centena de pessoas, e outra em Valência, que arrancou no ano passado com o fabrico de portas rápidas enroláveis.