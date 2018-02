Lucros da Semapa aumentam 8% em 2017

A Semapa fechou 2017 com um resultado líquido atribuível aos accionistas de 124,1 milhões de euros, o que representa um crescimento de 8% face a 2016. As receitas aumentaram 4,3% para 2.164,7 milhões de euros.

O banco de investimento Axia estimava que a empresa tivesse fechado o ano com receitas de 2,17 mil milhões de euros e um resultado líquido de 101 milhões de euros.

Num comunicado enviado à CMVM, a Semapa salienta que as vendas e o EBITDA aumentaram em todos os segmentos de negócio e que as exportações representaram 75,5% do total do volume de negócios.

O EBITDA aumentou 2,4% para 500,7 milhões de euros, com a margem a baixar 4 décimas para 23,1%. E a dívida líquida baixou 106 milhões de euros.

Ao nível das áreas de negócio, a Navigator (que já tinha publicado as contas de 2017) viu os resultados líquidos baixar de 205,8 milhões de euros em 2016 para 196,7 milhões de euros no ano passado.

Quanto à Secil, o volume de negócios cresceu 6,2% para 499,5 milhões de euros, com o crescimento verificado em Portugal e Brasil a compensarem as quedas sentidas nas restantes localizações.

O EBITDA aumentou para 88,8 milhões de euros e os prejuízos desceram de 18 milhões de euros para 1,1 milhões de euros.