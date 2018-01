Prospecto da OPA à Cimpor considerado ilícito por tribunal

A sentença é inédita, mas sem consequências. O Tribunal da Relação de Lisboa, num processo interposto pela Whitebox contra a Cimpor e InterCement, fala de ilicitude no prospecto da OPA (oferta pública de aquisição) à Cimpor, que aconteceu em 2012. Uma ilicitude que, no entanto, não era o objecto da acção. Na análise à queixa, o tribunal até confirma a decisão de 1.ª instância que não deu razão aos minoritários que pediam para ser ressarcidos pela queda das acções, que alegavam ter sido motivada pela omissão de informação relevante ao mercado por parte da InterCement e da Cimpor. O tribunal considerou que tal não aconteceu. Ilibou InterCement e Cimpor das acusações.



No entanto, o Tribunal da Relação não deixa de dar como provado alguns factos que a 1.ª instância tinha rejeitado. E um desses factos é que o prospecto feito pela InterCement, da brasileira Camargo Corrêa, enfermava de ilicitude. Tudo porque não referiu que a troca de activos subjacente à OPA entre a InterCement e a Cimpor iria resultar num aumento significativo da dívida da cimenteira nacional, como veio a acontecer.



"Não pode deixar de se entender que se verifica ilicitude no prospecto referente à OPA da Cimpor, por nele a oferente ter omitido que a permuta de activos, que propunha e perspectivava após a realização da OPA, podia vir a determinar um incremento significativo do nível de endividamento da Cimpor, circunstância de que (...) tinha conhecimento", lê-se no acórdão, a que o Negócios teve acesso, acrescentando-se que "essa omissão não se situa na não referência a um valor, ainda que estimativo, para essa dívida, mas na não referência à possibilidade daquele incremento significativo da dívida da Cimpor".



Os brasileiros alegaram que à data do prospecto não tinham as avaliações que poderiam dar os montantes de transferência, mas o tribunal considera que tinha, pelo menos, a noção de que essa permuta resultaria num aumento da dívida. "Conclui-se, assim, no sentido de a actuação da InterCement, enquanto responsável pelo conteúdo do prospecto, se mostra ilícita. Sendo ilícita, configura-se igualmente como culposa". Ainda assim, o tribunal não julga procedente o pedido de indemnização, já que a queixosa tinha identificado a referida deficiência. Isso mesmo refere a Cimpor nas respostas ao Negócios, colocando a tónica na sua absolvição e da InterCement neste processo e nas críticas que o tribunal faz à actuação da Whitebox.



Mas sobre a consideração de ilicitude, lembrando que não foi da Cimpor a responsabilidade de fazer o prospecto – como aliás o Tribunal refere – a empresa diz que "as conclusões formuladas a respeito da (i)licitude do prospecto foram-no, no contexto da apreciação dos pedidos formulados pela Whitebox - os quais foram rejeitados -, e não com força obrigatória geral". De facto, não está em causa no processo a ilicitude do prospecto, mas o Tribunal acaba por tecer juízo sobre o mesmo, mas sem consequência.



A Cimpor ainda recorda que "a CMVM, que em 2012 acompanhou a OPA no quadro das suas competências e atribuições, aprovou o texto do prospecto antes da sua divulgação, entendimento este que foi aliás também acolhido pelo Tribunal de primeira instância". A CMVM não foi parte deste processo que opôs a Whitebox à InterCement/Cimpor, não tendo, como tal, comentado a sentença.



Quanto à dívida transferida para a Cimpor, só em Janeiro de 2013, já concluída a oferta, é que a Cimpor assume a integração de um endividamento superior a dois mil milhões de euros na permuta de activos. A informação só foi dada pela Cimpor, entretanto já adquirida pela InterCement, em Janeiro e por imposição da CMVM. Isto porque antes, a 20 de Dezembro de 2012, quando a administração da Cimpor deliberou a troca, só referiu o valor dos activos a transferir – 817,1 milhões para os da Cimpor e 1.199 milhões para os da InterCement – e a dívida da Cimpor (21,2%) que passaria para a empresa brasileira.



Também este comunicado foi considerado pelo tribunal ilícito, até porque, nessa data, a empresa já tinha as avaliações finais e já conhecia os valores do activo e dívida alvos de troca, mas não revelou. E, por isso, o tribunal de apelação não tem dúvidas de que o comunicado da Cimpor de Dezembro "enfermava de ilicitude em função do conteúdo omissivo".



A CMVM, na altura, obrigou a Cimpor a clarificar a informação, livrando-se de eventual contra-ordenação.





Minoritários perdem acção Apesar das conclusões tiradas pelo Tribunal da Relação de Lisboa, os queixosos acabaram por perder a acção. O colectivo de juízes considerou o recurso improcedente. Apesar de considerar que o prospecto da Cimpor tinha ilicitudes, assim como a informação prestada ao mercado sobre a permuta de activos, o Tribunal concluiu que as decisões de investimento dos queixosos – Whitebox, accionista minoritário – não se baseou nas omissões, até pelo tipo de investidor que é. "Não obstante a omissão (...), porque os [alegantes] lesados constituem ‘hedge funds’, não pode deixar de se concluir (...) que tinham, ou deviam ter, conhecimento da deficiência do conteúdo do prospecto". Em relação aos comunicados posteriores da Cimpor, o Tribunal considera que mesmo antes de Dezembro os queixosos tinham consciência do que podia suceder.







CRONOLOGIA A OPA da Cimpor Em 2012, a InterCement lançou uma OPA sobre a Cimpor, tendo feito uma permuta de activos nesse mesmo ano.



30.03.2012

Lançamento da opa

InterCement lança OPA sobre a Cimpor por 5,5 euros. Quase de imediato, a CGD comunica a intenção de vender na OPA.



13.04.2012

Relatório do CA

O conselho de administração (CA) da Cimpor, então liderado por Castro Guerra (não executivo) e Francisco Lacerda (CEO), alertava que os documentos da oferta "não especificam, de forma detalhada, os planos estratégicos que a oferente tenciona adoptar" e "não apresenta um compromisso estratégico claro". A administração também alertava para a falta de informação na estrutura financeira da oferta e da Cimpor, nomeadamente em relação ao impacto da integração de activos e financiamento da oferta.



29.05.2012

Prospecto da opa

Divulgado o prospecto da oferta e o anúncio de lançamento, depois do registo pela CMVM.



20.06.2012

Fim da opa

InterCement fica com 94,81% da Cimpor com a OPA.



20.12.2012

Permuta de activos

Deliberação da administração de permutar activos com a InterCement. Em comunicado é dito que 21,21% da dívida da Cimpor passa para InterCement e que os activos da Cimpor, no âmbito da troca, foram avaliados em 817,1 milhões e os da InterCement em 1.199 milhões. Em Janeiro, a empresa teve de prestar mais informação, acrescentando-se que a dívida da InterCement transmitida totalizava 2.034 milhões de euros.



