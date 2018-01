Têxteis-lar batem recorde de mil milhões de euros

As empresas portuguesas de têxteis-lar facturaram mais de mil milhões de euros em 2017, segundo a estimativa feita ao Negócios pela Associação Têxtil e Vestuário de Portugal (ATP). A confirmarem-se os cálculos, esta é a primeira vez que as vendas deste segmento da indústria têxtil e de vestuário (ITV) atingem os dez dígitos.





Apesar da "melhoria clara" no mercado interno, por via do crescimento do poder de compra e da actividade da hotelaria e restauração no país, o acréscimo anual previsto de cerca de 90 milhões de euros fica a dever-se sobretudo às exportações. Quando falta ainda o INE apurar os dados de Dezembro, o registo das transacções no exterior já ascende a 661 milhões, mais 1% em termos homólogos.





"Esticado" este máximo, as fabricantes de roupas de cama, banho e mesa já estão a trabalhar para atingir outro em 2018. Até sexta-feira, 83 empresas portuguesas estão na Heimtextil, em Frankfurt, num investimento conjunto de 2,5 milhões. É o caso do grupo JFA, que exporta 90% da produção, equivalente a 450 toneladas/mês, para França, África do Sul, México ou Índia.





"A Heimtextil é a feira onde temos de estar. Se paramos, ficamos para trás." Paulo Pacheco, Director comercial do grupo JFA

Fundada em 1979 por Joaquim Ferreira de Almeida, emprega 560 pessoas em Moreira de Cónegos e é 100% vertical, controlando a fiação, tecelagem, tinturaria, acabamentos e confecção. A marca própria Mi Casa Es Tu Casa surgiu em 2013 e já vale sete dos 50 milhões facturados em 2017 pelo grupo, que fabrica as toalhas de praia da Emporio Armani.





No dia inaugural da feira, o ministro da Economia salientou que as empresas vieram à Alemanha porque "têm de trabalhar para que os resultados muito bons de 2017 se repitam em 2018 e nos anos seguintes". Após visitar stands nacionais, Caldeira Cabral mostrou-se confiante nas encomendas já firmadas e nas promessas de investimento para prever que este ano será "muito promissor para as exportações e para o emprego" no sector.





"Boa surpresa" americana

Enquanto na globalidade da ITV portuguesa o peso dos EUA ronda os 5%, nos têxteis-lar a quota americana aproxima-se dos 20%, disputando com Espanha o primeiro lugar no ranking. Embora esteja longe do fulgor evidenciado nos anos 1980 e 1990, a maior economia do mundo manteve sempre uma "posição de relevo" nas compras a Portugal. Sublinhando o argumento cambial que é agora mais favorável, o director-geral da ATP, Paulo Vaz, falou numa "redescoberta" dos EUA, que no último ano foi "uma boa surpresa, apesar do sr. Trump e das suas trapalhadas", espelhada num crescimento de 10%. Um dos "segredos" apontados é a existência de alguns "navios-almirante" nos têxteis-lar portugueses, com escala e dimensão para abastecer um mercado gigante. Neste grupo estão a Lameirinho, Lasa, MoreTextile ou MundoTêxtil, que reclama ser a maior produtora europeia de toalhas. Em 2017, a empresa fez no estrangeiro a quase totalidade das vendas de 41 milhões. Há década e meia tinha metade do negócio nos EUA; agora vale 6%. Porém, nunca abandonou a presença local mantendo ali um centro de distribuição.

* Em Frankfurt, a convite da Associação Selectiva Moda







tome nota Investir, exportar, inovar Conheça três projectos presentes na Heimtextil que diversificaram áreas de investimento, mercados externos e materiais de produção.



Felpinter investe em fiações A Felpinter, que tem Rui Teixeira como único accionista, está prestes a completar um investimento de 15 milhões de euros, feito ao longo de dois anos, que envolveu a montagem de duas unidades de fiação, além da renovação do parque de teares e de acabamentos. Uma já está a funcionar e a outra abre em Abril, completando a empresa – com 430 pessoas e facturação de 30 milhões – uma aposta na verticalização.



Guimarães "pisca" na Austrália Pressentindo o abrandamento no fabrico de teares, em 1994 quatro irmãos repetiram a sociedade numa empresa de têxteis-lar especializada em tapetes, colchas e roupa de cama. Instalada no lugar da Pisca, em Guimarães, foi na Heimtextil, uma década depois, que a Piscatêxtil conquistou o primeiro cliente australiano. Do outro lado do mundo factura já 15% dos 8,4 milhões. "É preciso trabalhar de maneira diferente [da Europa]", descreve o sócio-gerente, Augusto Costa.



Home Flavours mistura fibras A marca Home Flavours, adquirida há três anos pela Inspiration Time, criou uma mistura de fibras de seda, caxemira, liocel e algodão, que permite fazer roupa de cama "com o mesmo look, o mesmo toque, mas a um preço mais baixo e que pode ser lavada à máquina e passada a ferro, pois "já ninguém quer mandar os lençóis para a lavandaria", resume a directora criativa, Cristina Machado. A inovação desenvolvida internamente durante um ano já permitiu à exportadora ganhar um novo "cliente suíço de topo".