Bloco de Esquerda defende debate amplo sobre serviço público de televisão

No início de um debate que decorre, na tarde deste sábado, 24 de Fevereiro, na Casa da Imprensa, em Lisboa, a coordenadora do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, mostrou-se preocupada com a "suborçamentação e falta de capacidade para a RTP actuar nas diferentes dimensões em que tem de actuar".

Catarina Martins defendeu um amplo debate público sobre o serviço público de televisão em Portugal, considerando que a RTP "é um serviço público, não é só um conjunto de rádios e televisões".

Vincando que o debate desta tarde não é um ataque à RTP, mas sim um contributo para o debate sobre a televisão pública em Portugal, Catarina Martins acrescentou que o Bloco está também "preocupado com as condições dos profissionais que trabalham na RTP e as condições técnicas em que está a operar", porque a estação pública "deve ser um exemplo do ponto de vista tecnológico".

Para a coordenadora do BE, o debate deve também colmatar a "falta de pensamento público do próprio papel que a RTP deve ter e a que obrigações deve responder".

Na intervenção que serviu de introdução para o debate que está a decorrer, e que reúne os jornalistas Isabel Moreira, José Manuel Rosendo, João Fernando Ramos e Ricardo Alexandre, a líder do Bloco de Esquerda salientou a importância do debate numa altura em que "a falta de condições da própria RTP está a criar um cenário de crescente externalização dos seus serviços, que é uma forma de privatização parcial".

Depois do painel sobre 'A independência do serviço público de informação', os historiadores António Reis e Bruno Cabral juntam-se a Rosário Vivaldo, do museu RTP, para debater as 'Funções do serviço público nos planos cultural, da memória e da produção audiovisual".

Por último, o debate sobre 'Quem paga? Quem manda? Sustentabilidade e tutela do serviço público', terá a participação do jornalista António Louçã, do cineasta António Pedro Vasconcelos e da jornalista Margarida Metello.