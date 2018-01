Chineses querem passar DN a semanário e criar uma web TV no grupo

A administração da Global Media está a avaliar a hipótese de transformar o Diário de Notícias num semanário, avança o Expresso esta sexta-feira, 12 de Janeiro.





A decisão ainda não está fechada, e fontes próximas da administração dizem haver resistências internas a esta alteração.





O Negócios sabe que este processo de passagem do DN a semanário, que vai implicar uma reestruturação da redacção, foi acelerado com a entrada dos chineses da KNJ Investment na Global Media e também com a contínua quebra das vendas da edição impressa.





Outra das apostas dos chineses é a criação de uma web TV. Este projecto já está em curso e a ser liderado por David Pontes, sub-director do Jornal de Notícias.





De acordo com o Expresso, o tema da alteração da periodicidade - que prevê que o DN passe a ir para as bancas aos domingos - vai ser analisado na reunião da comissão executiva da Global Media nas próximas semanas, tendo já sido feitas auscultações informais a fontes do mercado publicitário.





A empresa, que também detém o Jornal de Notícias, a TSF e O Jogo, viu as vendas do DN descerem, no ano passado, para uma média de 7.500 exemplares e as receitas publicitárias afundarem a um ritmo de dois dígitos.





Em Novembro do ano passado, os accionistas da Global Media chegaram a acordo para a entrada de Kevin Ho, através da KNJ, no capital da empresa. O empresário macaense injectou 15 milhões de euros no grupo e ficou com 30% do capital.



(notícia actualizada às 19:21)