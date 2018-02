CMTV transmite jogos da Selecção Nacional de Futebol Sub-21

Carlos Gonçalves

A CMTV vai transmitir em directo e em exclusivo todos os jogos de apuramento da Selecção Nacional de Futebol Sub-21 para o Europeu de 2019.



Os telespectadores vão poder acompanhar os jogos com as seleções de Liechenstein, no dia 23 de março, em Tondela; a 7 de setembro, com a Roménia; e a 16 de outubro, contra a Bósnia-Herzegovina.



O canal do Correio da Manhã vai ainda transmitir no próximo dia 27 de Março o jogo contra a Suiça para o apuramento para o Europeu que se irá realizar em Itália.



O acordo com a Federação Portuguesa de Futebol dá seguimento à política de transmissões de grandes eventos desportivos por parte da CMTV (canal 8 de todas as plataformas de cabo).



"O futebol em directo é o produto mais atrativo da televisão portuguesa e esta aposta da CMTV na Seleção Nacional sub-21 é mais uma prova do interesse que as seleções nacionais despertam. Sabemos, por trajeto e experiências passadas, que a Cofina e a CMTV procurarão criar novos públicos e desenvolver ainda mais este futebol que é, ao mesmo tempo, formativo e competitivo; talentoso e emocionante", diz Tiago Craveiro, CEO da Federação Portuguesa de Futebol.



"Transmitir jogos da selecção de sub-21 coloca a nossa estação no patamar dos diretos de futebol de excelência, porque a selecção de sub-21 é a antecâmara para a selecção principal, e os grandes jogadores passam, em geral, por esta etapa rumo ao topo. É, por isso, uma honra associarmo-nos à FPF no âmbito dos sub-21, mas é também um enorme desafio para nós", afirma Carlos Rodrigues, director executivo da CMTV e do Correio da Manhã.

"Queremos criar eventos de enorme impacto nas cidades que a FPF vier a escolher para albergar estes jogos, pondo no terreno a nossa capacidade de organizar operações especiais de televisão próximas das populações. A CMTV ambiciona continuar a crescer, e este acordo é mais um passo nesse sentido", acrescenta Carlos Rodrigues.