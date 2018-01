Compra da dona da TVI pela Altice passa a investigação aprofundada

A compra da Media Capital pela Meo vai passar a investigação aprofundada pela Autoridade da Concorrência. A decisão preliminar do regulador liderado por Margarida Matos Rosa foi comunicada pela Altice em comunicado enviado às redacções.





"A decisão preliminar da AdC em iniciar uma investigação aprofundada é comum em transacções envolvendo laços comerciais significativos entre as partes, como no caso em apreço, mostrando, no nosso entender, transparência de procedimentos, como é sempre desejado pelo Grupo Altice em todas as operações comerciais que esteve envolvida", refere a operadora.



O regulador notificou as partes interessadas deste projecto de decisão na semana passada, estando agora a decorrer os 10 dias para audiência dos interessados. Só depois de ouvir todas as partes que manifestarem interesse, é que a AdC vai comunicar a sua decisão final .





No mesmo comunicado, a Altice aproveita para "reiterar a sua vontade e intenção de efectiva cooperação com a AdC (a única entidade competente para avaliar o impacto concorrencial da operação, como inclusive decorre da decisão de passagem a investigação aprofundada), mantendo-se totalmente confiante quanto à independência do processo, às vantagens e benefícios da transacção e em relação a um desfecho final positivo que muito nos honrará, atento o investimento e empenho que temos tido na criação de valor em Portugal".