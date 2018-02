FPF contrata na SportTV para reforçar produção de conteúdos

Anti-Komodo

Há 2 horas

A falta de vergonha dos portistas não tem limites!

Tomaram conta de tudo!

Liga:

Presidente da Liga: Pedro Proença - Apoiado por Porto e Sporting

Presidente da Assembleia Geral: Mário Costa - Portista/Bracarense

Diretora executiva: Sónia Carneiro - Afeta ao FC. Porto

Presidente do Conselho Fiscal: Carlos Carvalho - Próximo do FC. Porto

Presidente do Conselho de Jurisdicional: Américo Esteves - Próximo do FC. Porto

Federação:

Presidente da mesa da Assembleia Geral: José Luis Arnaut - Afeto do FC. Porto

Presidente: Fernando Gomes: Ex dirigente do FC. Porto

Diretor Geral da Federação: Tiago Craveiro - Afeto ao FC. Porto

Presidente do Conselho de Justiça: Juiz Manuel Santos Serra - Afeto ao FC. Porto

Ex Presidente do Conselho de Disciplina: Erculano Lima - Afeto ao FC. Porto

TAD:

Presidente do Conselho Diretivo do TAD: Luís Luís Pais Antunes - FC. Porto

Presid. do Conselho de Arbitragem Desportiva: António Madureira - Porto