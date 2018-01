Renascença deixa Sapo e passa a comercializar a sua publicidade no digital

Em comunicado, o Grupo Renascença Multimédia anunciou que vai passar "a integrar na sua força de vendas, a partir de dia 1 de Fevereiro de 2018, a comercialização de todas as suas propriedades digitais" e que para coordenar a actividade comercial na área digital "contratou Tiago Cruz, até aqui director de publicidade do portal Sapo".

Com esta decisão, o grupo que detém a Rádio Renascença e a RFM, entre outros, deixa o portal Sapo, que era até agora responsável pela comercialização de publicidade digital dos títulos.

De acordo com a administradora da Intervoz, Renata Silva, "este movimento vem na sequência da evolução do mercado digital e da crescente audiência que as propriedades digitais do Grupo Renascença Multimédia têm vindo a registar, a par da crescente importância do digital nos investimentos de media".

Assim, "a contratação de Tiago Cruz é uma mais-valia para a estratégia comercial digital do Grupo Renascença Multimédia", afirmou, considerando que a experiência deste responsável "na área do digital será determinante para o [...] sucesso comercial".

O grupo de media recorda que, "nos últimos anos, a comercialização do espaço publicitário dos 'sites' do grupo esteve a cargo do portal Sapo, a quem o Grupo agradece a disponibilidade e a forma profissional como sempre decorreu esta parceria".