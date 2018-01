Viacom e CBS abordam potencial fusão

Os presidentes executivos da Viacom e da CBS debateram uma potencial fusão entre as duas empresas de media, avançou a Reuters.

Os CEO da Viacom, Bob Bakish, e da CBS, Leslie Moonves, tiveram uma conversa sobre a potencial fusão entre as duas companhias de media, afirmaram à Reuters algumas fontes conhecedoras do processo.





Esta conversa constitui um potencial primeiro passo rumo a uma recombinação da CBS e da Viacom, sublinha a agência noticiosa. Segundo as mesmas fontes, os conselhos de administração de ambas as companhias norte-americanas têm reuniões agendadas para as próximas semanas, esperando-se que abordem a potencial fusão.

"A conversa entre Bakish e Moonves, que teve lugar em inícios deste mês, foi preliminar e não foram tomadas quaisquer decisões, mas pode ser um sinal de que Moonves – que tem mostrado reservas quanto a uma possível junção das duas empresas – está mais aberto a essa ideia", salienta a Reuters.





Recorde-se que a CBS e a Viacom tinham já estudado em 2016 a possibilidade de uma fusão, instadas pelo magnata dos media Sumner Redstone e a sua filha Shari Redstone [accionistas maioritários de ambas as empresas]. No entanto, essas conversações falharam devido aos receios por parte dos administradores da CBS e de Moonves relativamente ao sentido financeiro que isso teria para os accionistas da CBS – além de que também surgiram questões relacionadas com a "governance".