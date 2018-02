OCDE defende apoio a PME para superar sequelas da crise financeira de 2008

Os delegados dos 55 Estados que representaram as economias desenvolvidas e emergentes do mundo, a União Europeia e 12 organizações internacionais comprometem-se a apoiar e fortalecer as PME para superar as sequelas da crise de 2008.

Angel Gurría, secretário-geral da OCDE, destacou a importância que as PME têm no desenvolvimento económico. Bloomberg

A terceira Conferência Ministerial Global de Pequenas e Médias Empresas (PME), convocada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) terminou este fim-de-semana no México e aconteceu 14 anos depois da última reunião sobre o mesmo tema.

O secretário-geral da OCDE, Angel Gurría, destacou a importância que as PME têm no desenvolvimento económico e recordou que 90% dos novos empregos que se criam nos Estados Unidos, a maior economia do mundo, provêem das PME.

"A crise [de 2008] deixou-nos um crescimento negativo, um desemprego alto, uma enorme e crescente desigualdade de rendimentos e oportunidades, e fez erodir a confiança; devemos recuperar a confiança dos cidadãos e recuperar o dinamismo económico", disse o líder da OCDE na conferência de imprensa que marcou o final da reunião.