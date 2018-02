Podem os dados móveis ser usados para ajudar a combater epidemias?

A Fundação Vodafone anunciou esta segunda-feira em Barcelona que pretende usar os dados móveis para ajudar a combater epidemias no Gana.

No ano de 2014, o Gana foi assolado por uma epidemia de Ébola. Para tentar evitar um cenário idêntico, a Fundação Vodafone acredita ter encontrado um meio para seguir e controlar as epidemias. Como? Com recurso aos dados móveis.



A fundação da operadora britânica de telecomunicações anunciou esta segunda-feira, 26 de Fevereiro, em Barcelona, na Mobile World Congress, que dados móveis agregados e anónimos podem seguir a pista, em tempo real, dos movimentos da população.



O nível de actividade em cada torre celular, relata a Reuters, vai fornecer um "heap map" que mostra onde as pessoas estão, e a que velocidade estão a mover-se, durante um surto epidémico. Além disso, os dados obtidos podem ser usados para apoiar a tomada decisão em várias áreas, como a saúde, agricultura e transporte, segundo a mesma fonte.



Joakim Reiter, director de Assuntos Externos da Vodafone, avançou que a empresa vai usar a sua tecnologia móvel, e dados, para avaliar a mobilidade humana e perceber como é as infecções se espalham. "Isto tem o potencial para salvar milhares de vidas", disse Reiter, citado pela Reuters.



O programa vai ser lançado no final deste ano e vai ser financiado pela Fundação Vodafone e pela Fundação William and Flora Hewlett, de acordo com a agência de notícias.