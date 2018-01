A Seedrs e a Portugal Ventures querem partilhar “oportunidades de investimento”. Mas como?

O objectivo da parceria firmada no final do ano passado entre a Seedrs e a Portugal Ventures é partilhar “oportunidades de investimento”. Mas como é que tudo se processa? A Portugal Ventures entrará na campanha como outros investidores?

No final do ano passado, foi assinada uma parceria entre a Seedrs e a Portugal Ventures para "impulsionar o investimento" no ecossistema nacional de start-ups. Na altura, foi anunciado que a sociedade pública de capital de risco (fundada em 2012) investe, no máximo, até 1,25 milhões de euros por ronda, em campanhas portuguesas realizadas na Seedrs que pretendam captar um financiamento mínimo de 300 mil euros.



Com esta parceria, assume fonte oficial da Portugal Ventures (PV), há uma partilha entre a plataforma de equity crowdfunding e a sociedade pública de capital de risco de "oportunidades de investimento com origem em Portugal e que observam a política de investimentos da Portugal Ventures".





Mas como é que tudo funciona? Como é que start-ups se podem candidatar? O processo "é exactamente igual ao de uma campanha ‘regular’ da Seedrs", explica fonte oficial. A empresa submete um formulário de campanha no site da Seedrs. Se for aprovado, é pedido à start-up que faça um vídeo onde deve, nomeadamente, "planear a comunicação da campanha para investidores". Tendo a empresa sido aprovada pela Seedrs, a plataforma de equity crowdfunding pode sinalizar essa empresa à sociedade pública de capital como uma potencial oportunidade de investimento.





"Nesta fase, a Portugal Ventures (enquanto investidor) pode ser convidada pela Seedrs a analisar a oportunidade de investimento na campanha. No caso de haver interesse por parte da PV, a start-up submete o processo de candidatura à PV através do formulário no nosso site", explica a PV.