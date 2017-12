Berlim, a cidade que não escolheu ser "hub" de start-ups

Berlim é tida como um dos principais "hubs" de start-ups na Europa. Uma imagem que não foi criada pela própria cidade, defende Carl-Philipp Wackernagel, da Berlin Partner for Business and Technology, uma entidade privada que tem como missão apoiar empresas, investidores e instituições científicas.



A capital alemã beneficia do facto de ter espaço livre, que pode ser ocupado por estas empresas, além de ser considerada uma cidade internacional e com qualidade de vida.

Antes da queda do muro de Berlim (em Novembro de 1989) havia grandes áreas da cidade ocupadas. Com a reunificação, além da economia berlinense ter tido de reinventar-se, muitos desses espaços ficaram libertos. As empresas tecnológicas e start-ups encontram aí, ainda hoje, uma oportunidade, até porque as rendas são acessíveis em comparação com outras capitais, defendeu o mesmo responsável.



Actualmente, 2.400 start-ups alemãs estão localizadas na capital, sendo que estas empresas são o quinto maior empregador de Berlim, segundo os dados da Berlin Partner. Apesar de grandes empresas alemãs não terem as suas sedes na capital, é, no entanto, aí que estão localizados os pólos de inovação. Estas unidades promovem uma forte interacção com os empreendedores e start-ups, apontou ainda Wackernagel, o que pode ajudar a criar um forte dinamismo na cidade.



Uma das diferenças que salta à vista, face ao ecossistema nacional, está relacionada com o investimento. Berlim tem um fundo de investimento que aposta tanto em start-ups tecnológicas como nas empresas que operam na área das indústrias criativas. Ao nível do governo federal há também apoios. Para as start-ups que estejam na fase de "pre-seed", quando os empreendedores têm pouco mais do que uma ideia, há o programa Exist destinado a licenciados e cientistas que queiram transformar a sua ideia num negócio.



Na fase seguinte, em que o produto estará praticamente concluído, as start-ups podem recorrer ao High-tech Start-up Fund, que investe até um milhão de euros. Já na fase de crescimento, os empreendedores têm acesso a empréstimos com juros mais baixos e com períodos de reembolso mais alargados.



Apesar destes apoios, Florentine Kessler-Grobe, da Unidade dos Assuntos Económicos da Agenda Digital e Desenvolvimento Social, salienta a necessidade dos fundos privados também apostarem nestas empresas.



Em Portugal, existe a sociedade pública de capital de risco Portugal Ventures. Numa entrevista recente ao jornal Eco, o seu CEO, Celso Guedes de Carvalho, assumiu que a sociedade tinha projectado para este ano o investimento de 17,9 milhões de euros em start-ups. A Portugal Ventures lançou recentemente um novo fundo financiado pela Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD), que escolheu os intermediários financeiros que receberam os recursos do Fundo de Capital e Quase Capital (FC&QC) no âmbito da Linha de Financiamento a Entidades Veículo de Business Angels e a Fundos de Capital de Risco. O IFD abriu também o concurso para escolher a sociedade gestora do Fundo de Co-investimento 200M, que vai receber recursos do FC&QC. O objectivo é que este seja um fundo de co-investimento em que o Estado e os privados investem o mesmo montante. O Estado colocou 200 milhões de euros neste fundo.

TomE nota Financiamento a start-ups na Alemanha Na Alemanha são dados vários apoios a start-ups. Estes incentivos são concedidos na fase pre-seed, seed e na fase de crescimento.



Apoio na fase de pre-Seed

O Ministério dos Assuntos Económicos e da Energia lançou há vários anos o programa Exist. Esta iniciativa visa apoiar estudantes universitários, licenciados e cientistas a desenvolverem tecnologias para servirem de base a uma start-up. Este programa é co-financiado pelo Fundo Social Europeu.



Financiamento para Seed

O Ministério dos Assuntos Económicos e da Energia e o Fundo ERP apoiam start-ups inovadoras dando-lhes acesso a "private equity" e a empréstimos com baixas taxas de juro. Além disso, start-ups tecnológicas que estejam neste estádio podem socorrer-se do High-Tech Start-Up Fund. Este fundo (financiado tanto pelo Estado e por grandes firmas) investe até um milhão de euros em tecnológicas inovadoras que tenham até três anos. Este fundo pode ainda conceder empréstimos subordinados às start-ups.



Investimento em fase de crescimento

Na fase de crescimento, uma das fontes de financiamento é o fundo de co-investimento Coparion. O Fundo Especial ERP (que investe em outros fundos e que é gerido pelo Fundo Europeu de Investimento em nome do Ministério dos Assuntos Económicos) e o banco público KfW foram os responsáveis pelo lançamento do Coparion. Além disso, são concedidos empréstimos que visam incentivar estas empresas e que são apoiados pelo governo. Tipicamente, estes empréstimos têm taxas de juro baixas e prazos de reembolso mais dilatados que outros créditos.