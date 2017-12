Marley Spoon: da Alemanha para três continentes

Decidir o que vai ser o jantar nem sempre é tarefa fácil. É preciso escolher e depois confirmar que há em casa todos os ingredientes necessários à confecção do prato. O objectivo da start-up Marley Spoon é simplificar esta tarefa. No site são disponibilizados entre 10 e 12 pratos – o número depende do mercado – e a start-up trata de enviar tudo o que é necessário para execução da refeição, incluindo a receita, tendo em conta o número de pessoas.



Os ingredientes são distribuídos na Alemanha em três dias da semana, sendo que o cliente pode escolher se prefere receber a encomenda – que chega através de uma empresa de logística – de manhã ou à noite.



Esta start-up nasceu em Abril de 2014 em Berlim, na Alemanha. Ao longo do caminho já passou por uma mudança de modelo de negócio. Quando começou tinha um modelo "on demand" e depois passou para um modelo de subscrição.





Berlim continua a ser atraente para os jovens, que continuam a querer vir para a cidade. Till Neatby

Co-fundador da Marley Spoon

Actualmente, presente em seis mercados, quatro dos quais na Europa (Holanda, Alemanha, Áustria – onde adquiriu um concorrente – e Bélgica), é um dos exemplos de uma empresa de comércio electrónico presente na capital germânica. O e-commerce é uma das áreas de relevo no universo das start-ups em Berlim. As fintech são outra das áreas em destaque."Continuamos a fazer o mesmo que fazíamos desde o início: [tornar mais fácil para] os nossos clientes cozinharem em casa", conta o co-fundador Till Neatby a uma comitiva de portugueses. Além da Europa, a companhia está também nos Estados Unidos, onde tem uma parceria com Martha Stewart, empresária que protagoniza um programa de televisão, e na Austrália - onde entrou porque "tinham uma boa equipa".No escritório berlinense da Marley Spoon trabalham 120 pessoas. O responsável define como uma das qualidades de Berlim o seu cariz internacional. "O mais importante sobre Berlim é que é muito internacional. [Berlim] continua a ser atraente para os jovens, que continuam a querer vir para Berlim. Além disso, é acessível, não tanto como há dez anos. Mas, se compararmos com Londres e Paris, é muito acessível e isso atrai muitos jovens talentosos. Isso ajuda-nos muito. Acredito fortemente que parte do nosso sucesso deve-se a termos uma equipa internacional", disse.Till Neatby sublinhou ainda que o valor acrescentado que a capital germânica dá à empresa é precisamente o talento. "Para nós, sobretudo, tem sido talento. Não usámos nenhuma das incubadoras mas porque tivemos um pouco da rede privada quando começámos. Não era a nossa primeira empresa e isso fez alguma diferença".