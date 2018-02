Portuguesa Prodsmart obtém 1,2 milhões de euros junto de investidores europeus

A start-up portuguesa Prodsmart – que tem uma solução de gestão da produção – fechou uma ronda de investimento no valor de 1,2 milhões de euros junto de um leque de investidores europeus. Com este financiamento, a empresa prepara-se para reforçar a equipa de customer success, segundo o comunicado enviado às redacções.





A firma fundada por Gonçalo Fortes (na foto) e por Samuel Martins obteve financiamento junto de investidores europeus: a capital de risco Join Capital (Berlim), a Caixa Capital (Portugal), a Innovation Nest (Polónia), assim como os business angels Francisco Lobo, Pedro Vieira, Pedro Trinité e Telmo Valido.





Gonçalo Fortes, CEO da Prodsmart, diz que "o nosso objectivo é dar aos clientes o acesso não só a um software, mas também a uma equipa que os ajudará a resolver vários problemas que sabemos que as PME industriais sentem no seu dia-a-dia".





Marcin Szelag, da Innovation Nest, no documento, defende os "dados digitais terão um papel importante na evolução actual do mercado global da manufactura".



"Graças à Prodsmart, o acesso aos dados em tempo real tornou-se fácil e acessível. Estamos empolgados no que diz respeito a apoiar os fundadores em fazer da Prodsmart o sistema de gestão de fábrica baseado na cloud ", acrescenta Marcin Szelag.