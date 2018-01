Start-up portuguesa Knok com porta aberta para mercado espanhol e italiano

A start-up portuguesa Knok, que tem uma aplicação que permite a realização de consultas de médicos especialistas em vídeo ou ao domicílio, tem a ambição de ser líder no segmento na Europa do Sul. A empresa liderada por José Bastos, e que está particularmente focada nas consultas para crianças, idosos e doentes crónicos, entrou no mercado espanhol neste mês de Janeiro e foi, entretanto, escolhida para integrar o programa de crescimento da Generali Itália, uma das grandes seguradoras do mundo.





"Com o lançamento em Espanha em Janeiro de 2018, [a Knok] torna-se a única app do sector com cobertura Ibérica. Tem disponíveis especialidades como Medicina Geral e Familiar, Pediatria e Medicina Interna. Está focada em Madrid, com planos de expansão em breve para outras cidades", pode ler-se no comunicado da start-up.





"A Knok foi também a única start-up portuguesa seleccionada para o programa de crescimento de quatro meses da Generali Itália, que procura melhorar os cuidados de saúde de pacientes, com tecnologia que contribua para processos mais eficientes. Com acesso a recursos dos principais parceiros da indústria para expandir a empresa, e com a possibilidade da adopção da solução pela Generali Welion" – uma unidade que pertence ao grupo segurador – acrescenta o comunicado.