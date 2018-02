Apple prepara-se para apresentar novidades mas podem não ser as que o mercado espera

A empresa da maçã prepara-se para apresentar novas características, como novas aplicações. Ainda assim, os utilizadores podem ficar desapontados com as alterações que não vão chegar este Inverno.

Reuters

Novas características vão ser introduzidas este Inverno por parte da Apple. Entre as novidades, de acordo com a Bloomberg, está um conjunto de aplicações que vão trabalhar nos iPhones, iPads e Macs, bem como uma ferramenta de saúde no digital que vai permitir aos pais saber quanto tempo os filhos passaram a olhar para os ecrãs.



Mas, ainda assim, estas novidades podem não chegar para satisfazer os clientes da empresa liderada por Tim Cook. Não é expectável que a tecnológica apresente novidades na área dos ecrãs dos iPhones, iPad e CarPlay. Segundo a agência de informação, a apresentação destas novidades foi adida pela tecnológica. A companhia concluiu que são necessárias mudanças na forma como são desenvolvidos e introduzidos no mercado os novos produtos. Poderá tratar-se quase de um regresso, em parte, ao passado.



Fontes da agência avançam que a empresa mudou assim a sua estratégia e decidiu que os seus engenheiros vão passar a trabalhar nas melhorias necessárias ao sistema operativo nos próximos dois anos, em vez de estarem, como até aqui, a apresentar muitas mudanças anuais. Ou seja, a Apple vai continuar a apresentar actualizações todos os anos mas os seus especialistas vão poder adiar a introdução as novas características em um ano de forma a que estas estejam totalmente aperfeiçoadas.



Esta decisão surge depois de utilizadores do iOS – sistema operativo da Apple – terem-se queixado de que o software apresenta alguns bugs e que as características não estão totalmente desenvolvidas.



"Esta mudança indica que a Apple está a começar a ter consciência de que os tempos não estão a ser cumpridos, as coisas estão ser colocadas no mercado com bugs – o que anteriormente não sucedia", quando a empresa era uma empresa mais pequena, disse uma fonte familiarizada com a tecnológica, citada pela Bloomberg.