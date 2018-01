Cascais em destaque na feira tecnológica de Las Vegas

Pela primeira vez, uma autarquia portuguesa foi convidada para participar no Consumer Electronic Show (CES), a maior feira de tecnologia que se realiza anualmente em Las Vegas, Estados Unidos. Na base do convite estão as soluções tecnológicas de cidades inteligentes que o município tem implementado.



"A estratégia do município de Cascais em compatibilizar desenvolvimento tecnológico com um elevado padrão de qualidade de vida garantiu-lhe a participação, a primeira de uma autarquia portuguesa, no CES", explicou o município em comunicado.



É também neste palco em Las Vegas que "se discute as cidades do futuro, razão que levou a CTA (Consumer Technology Association, organizadora do evento) a convidar Cascais, após vários especialistas e universidades terem referenciado o lugar de destaque que Cascais conseguiu obter no panorama das Smart Cities", acrescenta o mesmo comunicado.



Miguel Pinto Luz, vice-presidente da Câmara Municipal de Cascais apresentou alguns exemplos de soluções tecnológicas já implementadas ou ainda em desenvolvimento em Cascais, durante um painel com o tema "Parcerias para construção de cidades inteligentes").

"É o caso do centro de atendimento único (telefone, email, chat e presencial). Ou da criação de um login único para as várias plataformas digitais, como o MOBI Cascais que permite acesso a todo o tipo de transportes (incluindo bicicletas e parques de estacionamento), como o FIX Cascais, um aplicativo que permite ao cidadão solicitar intervenção do município no espaço público. Ou o Orçamento Participativo (o mais votado de toda a UE)", detalha a Câmara Municipal de Cascais.