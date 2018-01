CEO da Uber acredita que vai haver carros voadores dentro de 10 anos

"Haverá pessoas a voar em Dallas, no Texas", disse Khosrowshahi na conferência de tecnologia DLD em Munique (Alemanha), a sua primeira aparição pública na Europa desde que assumiu o comando da Uber no ano passado. "Acho que isso vai acontecer nos próximos dez anos".





A Uber estabeleceu no ano passado uma parceria com a NASA para desenvolver novos conceitos de tráfego que vão permitir operar, de forma segura e eficiente, sistemas de voo robotizado. A companhia está a trabalhar com parceiros na área das aeronaves, infra-estruturas e imóveis para operar rotas fixas em centros urbanos. De acordo com a visão da empresa para esta rede, apelidada de "uberAir", os clientes vão poder pressionar um botão e obter voos de alta velocidade dentro e fora de cidades, afirmou a Uber em Novembro.





O CEO da Uber citou o congestionamento das cidades como um dos problemas que a sua empresa pode ajudar a resolver, aumentando, por exemplo, o número de veículos eléctricos. No entanto, defendeu, os táxis completamente autónomos ainda vão demorar entre 10 e 15 anos, devido ao esforço exigido para criar mapas tridimensionais e porque os sensores ainda são muito caros.