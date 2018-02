Eike Batista: de bilionário a “youtuber”

Estou de volta! Fiquem ligados em meu novo canal no Youtube e no Instagram, onde estarei contando um pouco da minha trajetória. Poucos sabem, mas são mais de 36 anos de dedicação ao Brasil.

— Eike Batista Oficial (@eikebatista) 26 de janeiro de 2018

Nesta primeira publicação anunciava o lançamento do seu canal no Youtube e no Instagram, revelando que usaria estes veículos para contar a sua história.

Já no dia 2 de Fevereiro publicou o primeiro vídeo no Youtube, onde diz que vai partilhar a sua "visão do que vai acontecer no Brasil como um todo", e em particular no Rio de Janeiro.

Neste primeiro vídeo, Eike Batista salienta "o grande motor de desenvolvimento do Brasil" nos próximos tempos: o pré-sal.

"Eu vou aproveitar este canal para, todas as semanas, falar de uma surpresa, essa é uma delas. Tem várias no Brasil. E também vou explicar todos os meus projectos que ficaram em pé, que são legados. O quanto vão promover de riqueza para este nosso querido Brasil", conclui.



Este é o primeiro vídeo, mas neste canal Eike Batista promete comentários semanais sobre negócios, a economia brasileira a sua trajectória, salienta o jornal brasileiro Valor Econômico.

Eike Batista foi detido no início do ano passado, no âmbito da Operação Eficiência, extraída da Operação Lava Jato. Foi-lhe concedido o direito a prisão domiciliária em Abril, mantendo-se agora com algumas medidas, tendo recolhimento domiciliário nocturno, não podendo sair de casa durante os feriados e fins-de-semana.