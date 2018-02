As acções da Snap, dona do serviço Snapchat, terminaram ontem a sessão em forte queda (-8,53%). Coincidência ou não, a forte desvalorização da Snap teve lugar no mesmo dia em que uma popular personalidade da televisão norte-americana, Kylie Jenner, criticou publicamente a Snapchat.



"sooo does anyone else not open Snapchat anymore? Or is it just me...ugh this is so sad [então há mais alguém que já não consegue abrir o Snapchat? Ou sou só eu .. ugh isto é tão triste]", escreveu Jenner na rede social Twitter, onde tem 24,5 milhões de seguidores.



Com a queda acentuada dos títulos, o valor de mercado da empresa liderada por Evan Spiegel encolheu em cerca de 1,7 mil milhões de dólares, de acordo com a CNBC.



Também ontem, e segundo a Bloomberg, a marca de cosméticos Maybelline perguntou aos seus seguidores no Twitter se deveria manter a sua conta no Snapchat. Em causa está a "queda dramática de visualizações" nesta plataforma.



Outro evento que pode estar ainda a penalizar a evolução da empresa, foi a redução da recomendação - de vender para neutral - por parte do Citigroup. O analista Mark May, citado pela agência, decidiu alterar a recomendação da cotada depois de ver "uma subida significativa" das revisões negativas à reformulação da aplicação.



Evan Spiegel um dos mais bem pagos em 2017?



A entrada em bolsa da Snap, dona do serviço Snapchat, vai fazer com que o CEO da empresa seja um dos executivos mais bem pagos no ano passado. Evan Spiegel, co-fundador da Snapchat e CEO da Snap, ganhou 636,6 milhões de dólares com a bolsa de acções que recebeu no âmbito da oferta pública inicial (IPO) da empresa, realizada em Março de 2017, segundo um relatório publicado nas últimas horas e citado pela Bloomberg.





Muitas vezes, quando as empresas resolvem dispersar o seu capital em bolsa, os líderes recebem um montante considerável de acções. Esse procedimento é realizado porque muitas firmas acreditam que, dessa forma, os responsáveis vão manter-se em funções.





Além deste montante, o salário de Spiegel foi de 98.078 dólares no ano passado. Tendo recebido também mais de um milhão de dólares relativos a outros benefícios. Por isso, e de acordo com o TechCrunch, só no ano passado o fundador do Snapchat ganhou 638 milhões de dólares. Este valor vem aumentar o património líquido do empreendedor que, segundo as estimativas, ascende a quatro mil milhões de dólares, de acordo com a mesma fonte.