Glintt anuncia alterações no Conselho de Administração

A tecnológica anunciou as alterações ao mercado, este sábado, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Na sequência da renúncia de dois administradores, a Glintt anunciou alterações no seu Conselho de Administração. Os novos membros são Ana Filipa Santos e Dario Miguel Martins. Os mesmos administradores foram designados membros da Comissão Executiva, revela o comunicado enviado à CMVM.





"A Glintt – Global Intelligent Technologies vem informar os senhores accionistas e o mercado de que nesta data, e no seguimento das renúncias, em 16 de Janeiro de 2018, da senhora dra. Cátia Sofia Farrajota de Sousa Marques e do senhor dr. José Luís Bonifácio Lopes ao cargo de administradores da sociedade, o Conselho de Administração deliberou cooptar a dra. Ana Filipa Nogueira Fixe Santos e o dr. Dario Miguel Tomé Vicente de Bastos Martins para vogais do Conselho de Administração da sociedade até ao termo do mandato em curso (2017-2019)", refere o comunicado.