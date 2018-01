GoPro corta 20% da força de trabalho e põe ponto final no negócio dos drones

Os resultados do quarto trimestre ficaram aquém do esperado e a GoPro, empresa que comercializa nomeadamente câmaras de filmar, decidiu tomar medidas: vai reduzir a sua força de trabalho em abandonar o negócio dos drones.



A empresa, citada pela Bloomberg, avançou que prevê que as vendas tenham atingido os 340 milhões de dólares no quarto trimestre, um valor consideravelmente abaixo da estimativa anterior: 480 milhões de dólares em vendas. A estimativa dos analistas consultados pela agência, apontavam que as vendas teriam ascendido aos 472 milhões de dólares.



De acordo com GoPro, as vendas sofreram um impacto de cerca de 80 milhões de dólares durante a época festiva devido aos descontos efectuados nos drones Karma e nas câmaras da linha Hero.



No segmento das câmaras, a GoPro tem enfrentado a crescente concorrência das gigantes tecnológicas – como a Samsung e Google – que começaram a apostar igualmente neste mercado.



O negócio dos drones Karma foi lançado em Setembro de 2016 com o objectivo de ajudar a dar a volta ao negócio da GoPro. Mas a verdade é que acabou por não ter este efeito. A empresa teve de lidar com vários problemas com estes drones, desde questões ao nível da produção, passando pela recolha de cerca de 2.500 unidades devido a problemas com as baterias.

Segundo a empresa, as baixas margens e o mercado regulatório hostil na Europa e nos Estados Unidos fazem com que o mercado dos drones seja "insustentável". A GoPro pretende abandonar o mercado destes dispositivos, de acordo com a Bloomberg, depois de vender o inventário que ainda tem.



Outra das consequências dos resultados aquém do esperado é redução da força laboral. A GoPro pretende cortar mais de 250 empregos, ficando com uma força de trabalho de 1.000 funcionários.



Estas notícias estão a penalizar fortemente as acções no mercado norte-americano. Os títulos da GoPro descem actualmente 22,54% para 5,8253 dólares, tendo já tombado 32,98% para 5,04 dólares.