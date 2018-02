Herdeiro da Samsung libertado após suspensão da sentença

Detido desde o ano passado, Jay Y. Lee, vice-presidente da Samsung Electronics e o herdeiro da gigante tecnológica, sai esta segunda-feira, 5 de Fevereiro, da prisão depois de um tribunal superior da Coreia do Sul ter determinado a suspensão da sentença que lhe tinha sido aplicada.





A 25 de Agosto, um tribunal da Coreia do Sul sentenciou Jay Y. Lee a uma pena de cinco anos de prisão, depois de ter concluído que este tentou subornar a antiga presidente do país, Park Geun-hye, que foi afastada do cargo devido a este escândalo.





O seu advogado anunciou na altura que o herdeiro do conglomerado empresarial sul-coreano ia recorrer da sentença. O recurso interposto foi avaliado agora por um tribunal superior, que decidiu uma redução da pena de Jay Y. Lee – de cinco anos para 2 anos e meio – avança a Bloomberg. Apesar desta redução de pena, o tribunal determinou ainda que o empresário vai estar em liberdade condicional durante quatro anos.