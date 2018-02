KPMG Portugal abre 60 vagas de emprego na área tecnológica

A KMPG Portugal anunciou esta segunda-feira, 19 de Fevereiro, a abertura de perto de 60 vagas para profissionais com formação em tecnologia com o objectivo de reforçar o departamento de consultoria em tecnologias de informação.

A empresa de auditoria, fiscalidade e consultoria pretende contratar "jovens que terminem este ano a sua formação académica, mas também profissionais com experiência, para preencherem funções como Software Engineer, System Administrator, Java Team Leader, ETL/SQL Developer, .Net Team Leader, Mobile Team Leader, Frontend Developer".

Embora o responsável pela área de Recursos Humanos, José Portugal, sustente que os projectos são "cada vez mais transversais e a tendência será para incorporar cada vez mais profissionais com background em Tecnologias de Informação em todas as áreas", a KPMG pretende integrar estes perfis sobretudo na área de "IT Advisory".

"As vagas que agora anunciamos ilustram o crescimento e solidez que a KPMG tem vindo a demonstrar na área de ‘IT Advisory’, onde temos vindo a investir fortemente, seja no crescimento orgânico ou por aquisição, como aconteceu com a SAFIRA em 2014", resumiu Nasser Sattar, que lidera esta área na estrutura portuguesa, que tem escritórios em Lisboa e Porto, 51 membros da chamada "partnership" e mais de 1.100 funcionários.