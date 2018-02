Novos Galaxy chegam com realidade aumentada

A tecnologia de realidade aumentada esteve em destaque durante a apresentação dos novos membros da família Galaxy, da Samsung. Os novos modelos S9 e S9Plus, conhecidos este domingo, 25 de Fevereiro, vêm equipados com câmara fotográfica que permite ter várias soluções de realidade aumentada.

O lançamento dos novos smartphones foi feito um dia antes da abertura das portas do Mobile World Congress, em Barcelona, como já é hábito. Depois de no ano passado o Unpacked, nome da conferência da Samsung para apresentar novos equipamentos, ter sido mais comedido, este ano a tecnológica regressou ao antigo registo: palco 360º e algumas surpresas para os mais de 3 mil convidados.

Para demonstrar a posta na realidade aumentada, a Samsung pediu aos presentes para descarregarem uma aplicação própria feita para o evento. Depois, solicitou que com a câmara dos seus telemóveis filmassem o "badge" em cartão dado à entrada para identificação dos convidados. No ecrã dos telemóveis o cartão transformou-se no novo S9. Virando o badge ao contrário, o S9 rodava, vendo-se a parte traseira do equipamento.

A câmara fotográfica dos novos S9 foi a protagonista de quase toda a apresentação. Além da melhoria da qualidade de imagem, a Samsung introduziu também novas funcionalidades no que toca à captação de luz para melhorar as fotos de noite.

Mas a aposta da realidade aumentada não fica por aqui. Os novos equipamentos permitem também criar emojis personalizadas através de selfies. Cada utilizador pode criar os seus próprios emojis.

Os novos S9 e S9Plus, de 5,8 e 6,2 polegadas, vêm ainda preparadas para extensão de memória até 40GB.

Os novos equipamentos vão estar à venda a partir de 16 de Março, sendo que as pré-encomendas arrancam na segunda-feira, 26 de Fevereiro.