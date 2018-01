Pequim constrói parque para desenvolvimento de inteligência artificial no valor de 1,8 mil milhões

A cidade de Pequim – capital da China – está a planear construir um parque para o desenvolvimento de inteligência artificial (IA), avançou a agência noticiosa estatal, citada pela Reuters. Para tal, as autoridades pretendem gastar cerca de 13,8 mil milhões de yuan, cerca de 1,8 mil milhões de euros.





O desenvolvimento deste parque insere-se na aposta da China em tornar-se líder mundial na área de IA em 2025. Esta aposta chinesa na IA surge numa altura em que as tensões entre Pequim e Washington, no que diz respeito ao desenvolvimento de aplicações de IA para fins de tecnologia militar, sobe de tom, aponta a Reuters.





A China tem planos para impulsionar o talento, o investimento e a investigação em IA, tendo apelado às empresas privadas, militares e públicas que cooperem nos objectivos estabelecidos no campo da inteligência artificial. Ainda em Dezembro, a Google anunciou que ia colocar uma equipa de investigação em inteligência artificial.





Este parque vai ter capacidade para albergar mais de 400 empresas, de acordo com um relatório das autoridades locais, citado pela Reuters. O grupo Zhongguancun Development, responsável pelo desenvolvimento do projecto, espera alcançar uma parceria com uma universidade estrangeira de forma a construir um laboratório de IA "de nível nacional", indicou a agência estatal de notícias.





Segundo a mesma fonte, este parque vai focar-se na atracção de companhias que operem na área do big data, da identificação biométrica, deep learning e computação na cloud.