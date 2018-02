Qualcomm rejeita oferta da Broadcom de 121 mil milhões

O conselho de administração da Qualcomm rejeitou, por unanimidade, a oferta de aquisição da Broadcomm de 121 mil milhões de dólares, deixando provavelmente nas mãos dos accionistas a decisão final, avança a Bloomberg.





A oferta, que foi aumentada recentemente, "subvaloriza" a Qualcomm e "fica muito aquém do compromisso regulamentar da empresa" necessário para obter aprovação para essa transacção, informou a companhia num comunicado emitido na quinta-feira, e citado pela agência noticiosa.