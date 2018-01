Siri e Alexa podem agora preparar-lhe um banho

É um grande avanço para as pessoas que, com um único comando de voz, querem ter um banho quente à sua espera de manhã.

O sistema U by Moen parece fundamentalmente diferente da maioria dos chuveiros. Não tem torneiras de água quente ou fria e regula a temperatura através de um painel de controlo ligado a uma aplicação através do smartphone. Com a actualização compatível com Alexa e Siri, agora poderá dizer: "Alexa, ligue o chuveiro a 37º C" a partir da sua cama e depois entrar no duche perfeitamente aquecido. Se o utilizador ainda não estiver pronto – talvez porque esteja a tratar de um filho ou porque continua debaixo dos cobertores a navegar no Instagram - o chuveiro pode fazer uma pausa no fluxo de água e conservar a temperatura enquanto espera.

O sistema liga-se a uma válvula digital que oferece temperaturas entre 15ºC e 48ºC. Este sistema pode controlar até quatro saídas de água de uma vez – é compatível com vários tipo de chuveiro, bem como banheiras e outros acessórios. Os utilizadores também podem fazer configurações personalizadas com diferentes temperaturas e saídas de água, uma ferramenta útil se houver mais do que um utilizador e as preferências de temperatura forem diferentes.

Mas o que pode correr mal? A nova tecnologia exige certas melhorias. Se a energia acabar, por exemplo, não há nenhuma opção manual disponível, embora a Moen venda um sistema opcional com bateria. Além disso, o U by Moen não pode bombear água com diferentes níveis de pressão.

Michael Poloha, gerente de produto da Moen Poloha, não especula sobre áreas prováveis de melhorias para as futuras gerações do U by Moen, mas realça que uma segunda geração do painel de controlo, prevista para o segundo trimestre deste ano, será integrada à plataforma HomeKit da Apple. Em algum momento num futuro não tão distante, poderá dizer: "Bom dia, Siri", e as luzes acenderão, as notícias começarão a passar e a água do banho aquecerá.

Para aqueles que se opõem às casas inteligentes, Poloha afirma que "um termostato é semelhante ao nosso controlo", acrescentando que o U by Moen faz com os chuveiros o que o Nest da Alphabet fez, bem, com os termostatos. Então, a verdadeira questão para os consumidores é o quanto pretende estar ligado. Considerando que o mercado de tecnologia de luxo já invadiu as casas de banho – o que inclui até uma extravagante sanita com um espectáculo de luzes -, era apenas questão de tempo para surgir chuveiros inteligentes.