Zuckerberg “perde” 2,7 mil milhões de euros com mudanças no Facebook

O anúncio do fundador do Facebook sobre dar prioridade às publicações de amigos da rede social em detrimento das empresas ou marcas levaram as acções da empresa a deslizar 4,5%, o que significa menos 2,7 mil milhões de euros na fortuna de Mark Zuckerberg.

reuters, bloomberg

O Facebook vai implementar mudanças na plataforma que farão com que as publicações de amigos tenham prioridade face às publicações de empresas ou marcas. Esta mudança foi anunciada por Mark Zuckerberg, que explicou que tem "recebido comentários da nossa comunidade [de utilizadores] de que o conteúdo público, 'posts' de empresas, marcas e meios de comunicação, está a excluir os momentos pessoais que nos levam a conectarmo-nos mais com os outros".

Este anúncio provocou uma queda acentuada das acções do Facebook, com os títulos a caírem na última sessão 4,47% para 179,37 dólares. No total, realça a Bloomberg, a avaliação da fortuna de Zuckerberg desceu para 74 mil milhões de dólares (61 mil milhões de euros), ou seja, menos 3,3 mil milhões de dólares (2,7 mil milhões de euros).



Com esta queda das acções, e consequente redução da sua fortuna, o fundador do Facebook foi destronado do quarto lugar no índice de milionários da Bloomberg pelo espanhol Amancio Ortega, fundador da Inditex – empresa que detém marcas como a Zara.