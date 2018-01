A sua opinião

Anónimo Há 13 minutos A ruína e atraso de Portugal, face aos seus congéneres europeus mais desenvolvidos e ricos, tem como base o facto de se ter criado em Portugal um sistema que, gradualmente, gerou duas seguranças sociais públicas. Uma oficial e outra oficiosa. A oficiosa é parte integrante não de um Estado de Bem-Estar Social legítimo mas antes de um Estado de Bem-Estar Salarial iníquo e insustentável para sindicalizados, em especial do sector público, que auferem uma onerosa e injustificável prestação social sob a forma de remuneração em clara situação de sobreemprego vitalício ou sobrepagamento em crescendo, mesmo quando o preço de mercado para as tarefas que realizam não pára de descer nos mercados mundiais ou a procura, em variadíssimos casos, pura e simplesmente desapareceu se é que alguma vez existiu. Os 4000 despedimentos na banca lusa em 2017, tirados a ferros de forma tardia, cara e incompleta, foram apenas a ponta de um vergonhoso icebergue que as esquerdas teimam em querer esconder.

Anónimo Há 37 minutos Dividir e destruir para reinar...



Quando é que ajudamos os nossos a serem realmente melhores que os outros em vez de nos colocarmos como juízes e donos disto tudo?

Anónimo Há 1 hora Se elegerem os neo liberais mais um mandato eles irão vender o resto, os Hospitais (os bons), as escolas (para serem os amigos donos das privadas a ganharem), as pontes, os edifícios, etc...porque para os neo liberais o Estado só serve para lhe subsidiar o as empresas e os escritórios de advogados

Anónimo Há 1 hora Passos vendeu tudo aos amigos para sacarem o milhões e darem cabo das instituições.



A Direita neo liberal vendeu EDP, CTT, ANA, TAP, etc, tudo para os amigos e o povo que se lixe, mesmo com o encaixe brutal das privatizações ainda forçaram o "enorme aumento de impostos" tã célebre do Gaspar