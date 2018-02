Aumento de 13% de clientes fixos sustenta subida de receitas da Vodafone Portugal

No final de Dezembro a Vodafone Portugal tinha 644 mil clientes do serviço fixo, negócio que continua a impulsionar as receitas da operadora. Já no móvel, a base de clientes recuou 3,1%.

Miguel Baltazar

De Outubro a Dezembro, terceiro trimestre fiscal da Vodafone, as receitas totais da operação em Portugal cresceram 2% para 255 milhões de euros. Tendo em conta só os proveitos dos serviços, os proveitos da Vodafone Portugal alcançaram 236 milhões o que representa um crescimento de 4% e "o valor absoluto mais elevado desde o terceiro trimestre do ano fiscal 2013-2014", refere a operadora em comunicado.



O serviço fixo continua a ser o motor de crescimento da empresa liderada por Mário Vaz. No terceiro trimestre do exercício fiscal 2017-2018, a base de clientes deste segmento cresceu 13% para 644 mil clientes, uma tendência registada "há 16 trimestres consecutivos".



"O crescimento sustentado do negócio fixo, particularmente na TV por subscrição, de dois dígitos impulsiona o desempenho de um dos mais importantes indicadores de negócio. Num ambiente de plena convergência, a Vodafone Portugal é o operador que está a captar mais assinantes, em termos líquidos, na televisão por subscrição desde o terceiro trimestre de 2013, completando assim quatro anos de liderança nesta oferta, de acordo com os dados divulgados pela Anacom, relativos a Setembro", sublinha a empresa no mesmo comunicado.



Já no móvel, a tendência continua a ser de queda. No final do período em análise, a Vodafone Portugal tinha 4,6 milhões clientes, um recuo de 3,1% face ao mesmo período do ano anterior.



Mário Vaz, CEO da operadora, comenta que estes resultados, os "melhores desde 2009 no crescimento das receitas de serviço, indicam que continuamos a caminhar na direcção correta. Estamos focados no nosso principal activo, o cliente, que incentiva a nossa permanente reinvenção para ultrapassarmos sempre as suas expectativas, necessidades e interesses".