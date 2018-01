Como é que a Nos gere 5 milhões de equipamentos?

É em Alverca que a Nos centraliza todos os equipamentos necessários para a sua operação. E dá nova vida a alguns dispositivos. Por dia, saem entre 15 e 20 mil produtos do centro logístico da operadora que funciona em parceria com a DHL.





É neste espaço, do tamanho de três campos de futebol, que a Nos faz a gestão das suas operações logísticas, desde materiais de rede, passando pelos equipamentos dos segmentos móvel e fixo. Mas é também aqui que a operadora realiza alguns testes aos equipamentos, de maneira a garantir que chegam em boas condições a casa dos clientes, e repara a larga maioria dos dispositivos.





O centro logístico da Nos abriu portas em 2015 e teve como objectivo concentrar todas as operações das antigas Zon e Optimus (cuja fusão deu origem à Nos) espalhadas por várias áreas do país.



"Este centro logístico equivale a cerca de 13.500m2. Por isso, juntámos aqui as tês operações que tínhamos em três centros - de equipamentos fixos, móveis e materiais de rede - num único centro que visa dotar a Nos de uma capacidade de entrega para uma experiência de cliente superior", explicou ao Negócios Filipe Santos, director de logística e gestão de terminais da Nos, enquanto percorria um dos muitos corredores do centro logístico, repleto de milhares de caixas.





A gestão do dia-a-dia do centro, que funciona 24 horas, é feita por um total de 200 pessoas - da DHL e da Nos. Além disso, o espaço alberga no primeiro andar uma zona para reparações de equipamentos que conta com várias ilhas, algumas das quais ocupadas por técnicos dos próprios fornecedores de dispositivos, como a Samsung ou a Huawei.



A integração logística directa com os fornecedores permite agilizar a reparação dos equipamentos e a entrega dos mesmos, uma vez que evita que sejam expedidos para o Oriente para serem reparados. "Hoje em dia, o cliente quer o telefone na hora, já não quer ter um de empréstimo", comentou Filipe Santos.



Este modelo, das marcas poderem reparar localmente os equipamentos, está a agradar os fabricantes mundiais, segundo o responsável. Aliás, "há marcas que estão a pensar fazer o mesmo com outros operadores na Europa", revelou.



Depois de reparados, os equipamentos voltam a ser embalados para serem expedidos a partir desce centro directamente para a casa dos clientes ou para as cerca de 200 lojas da Nos em todo o país. O centro tem capacidade para reparar entre 80 e 90% de todos os equipamentos que chegam à Nos. E por ano, são expedidos cerca de 5 milhões de produtos a partir de Alverca. Mas as operações do centro em Alverca não ficam por aqui.





É também neste espaço que a Nos realiza alguns testes, como por exemplo os de wi-fi nas boxes, de modo a garantir "que todos os equipamentos estão ok" quando chegam a casa dos clientes, explicou Filipe Santos. Além disso, também tem uma área destinada à produção de cartões SIM e boxes.





Apesar do centro em Alverca ter sido construído com "a flexibilidade" para expandir o espaço, "neste momento" a expansão não está nos planos da operadora liderada por Miguel Almeida.