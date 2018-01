CTT transferem serviços das 22 lojas a encerrar para 14 postos

Os estabelecimentos postais serão menos oito no final do processo de reestruturação da rede de distribuição. Os CTT vão encerrar 22 lojas. Mas terão acordo com terceiros para gerirem 14 postos. Os CTT garantem que os serviços serão os mesmos.

Os CTT pretendem encerrar 22 lojas até final de Março. Agora, em comunicado divulgado esta quarta-feira, os Correios garantem já ter solução para 14 desses locais, falando na abertura de 14 pontos de acesso. O que significa que a redução, no final, será de 8 pontos de atendimento. Ao Negócios, a empresa, liderada por Francisco Lacerda, já tinha dito estar a articular soluções com com as autoridades locais no âmbito dos encerramentos previstos.



"Estes novos 14 pontos de acesso estão já acordados ou em negociação final com autarquias e entidades comerciais locais e irão manter disponíveis ao público a totalidade dos serviços postais, incluindo o pagamento de vales de prestações sociais e o envio e levantamento de encomendas", diz os CTT em comunicado às redacções.





Os pontos de acesso serão geridos por terceiros, como acontece com os 1.700 postos que actualmente existem. A empresa, que nos últimos tempos tem sido alvo de crítica pelo encerramento de lojas e pela qualidade do serviço, garante que irão equipar esses parceiros e formar o seu pessoal. E até elogia os pontos de terceiros, dizendo que "frequentemente, estes novos pontos de acesso apresentam horários de abertura mais prolongados e localizações tão centrais quanto as dos anteriores".



Não revela os 14 pontos de acesso, mas fala da conversão de lojas em postos na localidade de Termas de S.Vicente (Penafiel), Arco da Calheta (Madeira) e Lavradio (Barreiro). Os outros "serão dados a conhecer à medida que os passos necessários para a sua abertura estejam concluídos".

Os Correios pretendem garantir que nos 22 locais que vai encerrar lojas, os seus serviços mantêm-se disponível até um máximo de 1 quilómetro da actual localização.



Pretendendo fechar 22 lojas e tendo já intenção de ter 14 postos em alternativa, a redução de estabelecimentos será, diz a empresa, no máximo de 8 localizações."Mesmo deduzindo estes oito pontos, o total de pontos de acesso em 31 de Dezembro de 2017 seria de 2.362, valor superior em 23 aos existentes em 31 de Dezembro de 2016 (2.339)", conclui a empresa.