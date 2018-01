CTT vão ter metas mais exigentes para o seu serviço

Bloomberg

A Anacom apertou os critérios de qualidade de serviço que os CTT têm de cumprir, passando a ser 24 os indicadores estabelecidos, em vez dos actuais 11, anunciou o regulado em comunicado.

Os novos critérios passam a ter efeito a 1 de Julho e vigoram até 2020. Mas este é, ainda, o projecto de decisão. Agora, os CTT serão ouvidos e só depois haverá decisão final.



O regulador, liderado por João Cadete de Matos, garante que "foram fixadas metas mais exigentes em alguns indicadores" e para todos eles "foi estabelecido uma meta de fiabilidade que deverá ser cumprida em 99,9% dos casos, com a qual se pretende evitar que o tráfego remanescente seja entregue muito para além do padrão definido".

A Anacom determinou, agora, que há um objectivo para as entregas, não havendo limiar mínimo. Só abaixo deste limiar mínimo é que as penalizações eram aplicadas. Os CTT agora têm de cumprir as metas fixadas, sem mínimos. Ou seja,

O que significa que com as novas metas "99,9% do tráfego tem que ser entregue no prazo máximo de 3 dias (correio azul); 4 dias (correio azul nas Regiões Autónomas) e 5 dias (correio normal)".

Até agora, no correio normal os CTT tinham de entregar em três dias 95,5% da correspondência. A partir de 1 de Julho têm de entregar 96,3% da correspondência em três dias, mas 99,9% tem de ser entregue em 5 dias.

A Anacom diz que estas novas exigências visam garantir "um maior nível de qualidade do serviço postal universal, sem pôr em causa a sua sustentabilidade e viabilidade económico-financeira" da empresa. Os CTT

