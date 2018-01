Dona da Meo cria conselho consultivo para discutir relações laborais e sindicais

A dona da Meo decidiu criar um conselho consultivo para as relações laborais e sindicais. O anúncio foi feito esta sexta-feira, 19 de Janeiro, pelo presidente executivo da operadora, Alexandre Fonseca, durante uma reunião com vários sindicatos.





Na sua terceira reunião com os sindicatos desde que assumiu a liderança da Meo, Alexandre Fonseca explicou que o objectivo da criação deste órgão passa por "promover uma maior capacidade de alcançar paz social, o estabelecimento de pontes e geração de consensos", de acordo com um comunicado emitido pela empresa.





A Meo garante ainda que "este conselho consultivo actuará no âmbito das funções que lhe foram destinadas num regime de independência e imparcialidade". De momento, ainda não são conhecidos os nomes que irão integrar a estrutura deste órgão.





"Em estreito entendimento com os representantes sindicais, esperamos, com mais este passo, acrescentar, construir e aproximar ainda mais as perspectivas e decisões da empresa dos colaboradores e das suas ambições", referiu Alexandre Fonseca.





A reunião que decorreu esta sexta-feira foi pedida pelos sindicatos que representam os trabalhadores da PT para a discussão específica do regime de dispensa de assiduidade respeitante aos colaboradores em mobilidade.





O SINDETELCO, juntamente com os sindicatos da PT e a Comissão de Trabalhadores, também anunciaram esta sexta-feira que na próxima semana, dia 22 de Janeiro, vão realizar uma vigília junto ao Edifício das Picoas, para assinar "os 6 meses da transferência dos trabalhadores" da PT para outras empresas, algumas fornecedoras da operadora. Além disso, está agendado para o mesmo dia um Plenário de trabalhadores.