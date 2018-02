Lucros da Telefónica aumentaram para 3.132 milhões de euros

Reuters

Os lucros da operadora espanhola de telecomunicações Telefónica subiram 32,2% no ano passado para 3.132 milhões de euros. As receitas da companhia ascenderam a 52.008 milhões de euros, o que representa um aumento de 3,4% em termos orgânicos face ao ano anterior.



O resultado operacional antes das amortizações e depreciações fixou-se nos 16.187 milhões de euros em 2017. A dívida líquida da operadora no final do ano passado era de 44.230 milhões de euros, o que contrasta com os 4.400 milhões de euros registados em Dezembro de 2016.



No comunicado presente no site da empresa, a Telefónica esclarece que "confirma a remuneração do accionista para 2017" e revela "a política de remuneração para 2018 que é de 0,40 euros por acção em efectivo", sendo que metade deste valor será pago em Dezembro deste ano e o remanescente em Junho de 2018.



José María Álvarez-Pallete, presidente executivo da Telefónica, em comunicado assinala que no ano passado, a companhia "obteve uns resultados sólidos e cumpriu os objectivos fixados para o ano".



"Começámos 2018 com as prioridades claras para executarmos a nossa estratégia, com crescimento das receitas", bem como uma expansão da margem do resultado operacional antes das amortizações e depreciações. "Assim, mantemos o nosso objectivo de continuar a reforçar a estrutura financeira, compatível com uma remuneração atractiva para os accionistas".