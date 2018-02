Oi diz que assembleia da Pharol foi irregular

Em comunicado ao mercado a Oi remete para o tribunal a sua opinião de que a assembleia extraordinária convocada pela Pharol e que ontem aprovou a mudança na presidência da Oi não é válida.

Em comunicado a operadora do que " tomou conhecimento, nesta data, que o Juízo da 7ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Estado do Rio de Janeiro ao apreciar petição da Companhia a respeito das iniciativas adoptadas pela Bratel insistindo na realização de Assembleia convocada para o dia 7 de Fevereiro de 2018, declarou inválida e ineficaz qualquer deliberação extrajudicial que atente contra as questões já homologadas no plano".