Pharol pede AG extraordinária da Oi para alterar plano de recuperação  

Depois de ter admitido utilizar "os meios legais ao seu alcance" para contrariar o plano de recuperação da Oi que foi aprovado em assembleia geral (AG) de credores, a Pharol decidiu para já avançar com a convocação de uma assembleia geral de accionistas extraordinária, que tem como objectivo alterar este plano.

O pedido para o conselho de administração da Oi convocar a AG partiu da Bratel, empresa através da qual a Pharol controla 22,24% da Oi.

A empresa portuguesa solicitou a convocação da AG no prazo de oito dias, para "deliberar sobre matérias que impactam o plano de recuperação judicial" da Oi e das suas subsidiárias, refere um comunicado emitido pela Oi.

As propostas a deliberar dizem respeito à governação da operadora, bem como ao aumento de capital.

A Pharol pretende que os accionistas aprovem a constituição do conselho de administração provisório, que está em linha com a proposta do plano de recuperação. São nove os nomes propostos, sendo que seis são da administração actual. Além de Palha da Silva e Morais Leitão (mantêm-se dois portugueses e saem três), do actual conselho ficam José Mauro da Cunha (presidente), Ricardo Reisen de Pinho, Marcos Duarte Santos, e Hélio Calixto da Costa, que é o homem do investidor Nelson Tanure na Oi. Os novos nomes são: Marcos Rocha, Eleazar de Carvalho Filho e Marcos Grodetzky.

No que diz respeito ao aumento de capital, a Pharol pretende que sejam dadas "condições para a respectiva subscrição e integralização, incluindo comissões devidas aos compromissários subscritores", tendo colocado ainda na ordem de trabalhos da AG um ponto onde pretende que sejam aprovados "outros aspectos societários do Plano de Recuperação Judicial sujeitos à deliberação da Assembleia Geral de Accionistas, nos termos da Lei das S.A. e do Estatuto Social da Companhia".

Por fim, a Pharol pretende ainda que os accionistas deliberem sobre a "propositura de acção de responsabilidade civil", contra administradores e directores que estão actualmente em funções, "em razão de acções ilegais e violadoras" do Estatuto Social da Companhia".

Dado que esta AG pretende deliberar sobre o plano de recuperação, a administração da Oi refere que vai submeter a sua convocação a uma decisão do juíz responsável pelo plano, que "deverá decidir sobre a legalidade e conveniência" da decisão da Pharol.

Credores ficam com maioria do capital

A empresa liderada por Palha da Silva já revelou que é contra o plano e ameaçou recorrer aos tribunais.



Já antes do plano ter sido aprovado a Pharol tinha admitido que recorreria a Tribunal caso considerasse que o plano não tratava os accionistas de forma equitativa em relação aos credores.





Aliás, em comunicado anterior, a Pharol tinha mostrado "insatisfação e discordância relativamente ao plano de recuperação de 12 de Dezembro de 2017". Para a Pharol o plano em causa "não apresenta equidade nos sacrifícios exigidos aos diversos participantes no processo" vê-se "particularmente desfavorecida" pelo mesmo.

O actual plano, aprovado pelos credores, prevê a conversão da dívida até 75% do capital da Oi. Quer isto dizer que, no final do processo, os credores vão ficar a controlar a maioria do capital da empresa, com os actuais accionistas a sofrerem uma forte diluição das suas participações, incluindo a Pharol que actualmente é maioritária com 27,18%.

Além disso, o plano prevê um aumento de capital de 4 mil milhões de reais (cerca de mil milhões de euros) pelos accionistas. A Pharol ainda não anunciou se vai acompanhar o aumento de capital. Mas como Luís Palha da Silva já tinha adiantado ao Negócios, a Pharol já está em contactos "com algum nível de aprofundamento para tentar verificar que quantidade e em que modalidades poderia obter alguns recursos financeiros para ir a aumentos de capital".