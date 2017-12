Regulador acredita que há espaço para entrada de novo accionista na Oi

8 mil milhões de reais de aumento de capital? Mais uma diluição BRUTAL da posiçao da Pharol! Nada que não se tivesse previsto. Só os idiotas uteis não o queriam ver. Mas isso é só o começo do fim... "os créditos são superiores aos 11 mil milhões de reais definidos pela empresa"!!!! "Ela está perdendo mercado, sim"!!!! "Desde que a Oi avançou com o pedido de recuperação judicial, em Junho do ano passado, a Oi perdeu mais de 6 milhões de clientes"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A culpa é do troll. E dos curtos. Tirando isso, está tudo bem, como se vê. Grandes fdps.

Sra Rosa e sr jose

Há 29 minutos

Eu gostava muito de vender as minhas ações aos Senhores porque comprei várias de 0,4€ com a esperança que subisse para cima de 1€ que era o que diziam por aqui as pessoas que percebem disto porque ia haver umas reuniões de umas pessoas no Brasil e tudo ia ficar resolvido porque lá no Brasil dizem que não há grande problema de uma empresa ter muitas dividas e estar a perder clientes mas como há gente maldosa e invejosa que diz mal da Oi e da Pharol estão a vendê-las a 0,26€ e eu até pus as minhas ações à venda a 1€ a semana passada mas já liguei lá para o banco e ainda não apareceu ninguem para as comprar por isso se os Srs. quiserem podem ir ao Montepio do Cacém e vão ver que há ações à venda e podem comprar e assim os Srs ficam com as ações e eu vou mas é comprar bitcois que é aquela moeda que só se usa nos computadores porque parece que vai subir muito.