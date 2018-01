Vodafone 'rouba' contrato de serviços móveis dos CTT à PT

A Vodafone vai passar a assegurar os serviços de comunicações móveis dos CTT. O contrato foi assinado no arranque deste ano e tem o valor de 760 mil euros por cerca de três anos.



A escolha da operadora liderada por Mário Vaz para o lote de comunicações móveis - do concurso lançado pelos CTT em Julho do ano passado – marca o fim da histórica prestação deste serviço pela incumbente PT. Mas a Meo vai continuar a prestar serviços de comunicações ao operador postal, tendo vencido os maiores lotes no valor de 2,3 milhões de euros.



Desta vez, os CTT optaram pela divisão da prestação de serviços de comunicações em lotes. Além da Vodafone, a Oni foi a vencedora para os serviços de operação de rede LAN e WAN [interligação de computadores, servidores e outros equipamentos] com o valor de quase um milhão de euros.



Já os restantes serviços de comunicações, com o maior valor contratual de 2,3 milhões de euros, foram entregues à Meo. O contrato, que tal como os outros foi celebrado no dia 1 de Janeiro deste ano, engloba serviços relacionados com a conectividade de internet, de voz fixa e fornecimento e gestão em rede de conectividade WAN.



Os contratos, com o prazo de execução de 1.095 dias (cerca de 3 anos), englobam todas as empresas do Grupo CTT, incluindo o Banco CTT, CTT Expresso, CTT Contacto e Payshop Portugal.



Até agora, todos estes serviços eram prestados pela operadora comprada pela Altice em Junho de 2015. O último contrato de aquisição de serviços de telecomunicações, de 2014, teve o preço contratual de 5,7 milhões de euros pelo prazo de 1.080 dias. Um valor 29% inferior à soma dos novos três contratos (da Oni, Meo e Vodafone). Porém, o contrato de 2014 incluía mais serviços, como por exemplo a implementação de uma nova telefonia IP para a rede de lojas e centros de distribuição postal dos CTT.



Antes desta adjudicação de 2014, os CTT e a PT tinham em vigor um acordo, assinado em 2004 e que gerou polémica, que passou para a operadora incumbente toda a gestão das infra-estruturas de comunicações dos Correios por 10 anos. Um dos factores polémicos foi o das ligações familiares dos presidentes à data das duas empresas - Miguel Horta e Costa pela PT e Carlos Horta e Costa, como presidente dos CTT.





No final de 2007, os CTT também assinaram um acordo com a antiga TMN para lançar o operador móvel virtual (MVNO) Phone-ix, que foi o primeiro em Portugal.



Mais tarde, em Novembro de 2014, os CTT assinaram um memorando de entendimento com a Altice - que na altura estava na corrida pela Meo - para explorarem sinergias em exclusividade.



O acordo previa o pagamento de 15 milhões de euros aos CTT, depois da compra da Meo estar concluída, e de outra tranche de igual valor quando chegassem a um acordo final sobre as sinergias.



O pagamento da primeira parte do acordo foi concluído logo no primeiro semestre de 2015, mas a segunda parte não avançou até ao "deadline" estabelecido, Dezembro de 2016, deixando assim a porta aberta para futuras parcerias entre os CTT e outros operadores.





Tome nota As parcerias históricas entre os CTT e a PT As relações entre os CTT e a PT - os dois incumbentes - são antigas. Aliás, a actual PT nasceu da separação dos serviços postais e de telecomunicações , que depois deu origem aos CTT e à PT.



Passagem dos serviços à PT

Em 2004, os CTT assinou um acordo com a PT Corporate [PT Empresa] para passar a gestão de toda a sua infra-estrutura de comunicações à operadora por 10 anos. Na mesma altura, foi ainda assinado outro acordo de "outsourcing" entra as duas empresas, para a gestão da infra-estrutura do serviço wi-fi por dois anos. Quando este acordo terminou, em 2014, os CTT lançaram concurso público, tendo a PT apresentado "a melhor proposta", como se lê no contrato assinado a 12 de Setembro desse ano.



Parceria para operador virtual

A antiga TMN (agora Meo) foi a operadora escolhida pelos CTT para lançarem em 2007 o primeiro operador móvel virtual (MVNO) em Portugal: o Phone-ix. No final do primeiro ano de actividade, fechou o primeiro ano com 125 mil clientes.



Memorando com a Altice

Em Novembro de 2014, quando a Altice estava na corrida pela compra da PT, assinou um memorando de entendimento com os CTT para a criação de sinergias em exclusividade. O acordo previa o pagamento de 15 milhões de euros aos CTT, depois da compra da Meo estar concluída, e de outra tranche de igual valor quando chegassem a um acordo final sobre as sinergias. Porém, a parceria não chegou a avançar uma vez que o prazo para a implementação do acordo terminou a 31 de Dezembro de 2016. Com o fim desta obrigação contratual, os Correios podem celebrar acordos com outras operadoras de telecomunicações.