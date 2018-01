Pedrosa já tem menos de metade da Atlantic Gateway

Humberto Pedrosa, dono do grupo Barraqueiro que em 2015 se aliou a David Neeleman para comprar 61% da TAP, já não tem a maioria do capital da Atlantic Gateway. Na altura, o empresário português assumiu 51% da sociedade, enquanto o norte-americano respondia por 49%. No entanto, em causa estava então uma posição maioritária na TAP, o que pelas regras comunitárias obrigava a que o controlo da companhia pertencesse a um europeu.





Em Julho de 2017, de acordo com dados do Portal da Justiça, a Atlantic Gateway procedeu a um aumento de capital de 1 para 1,2 milhões de euros, ficando então Pedrosa com 55%, mas apenas durante alguns dias. Fechado o acordo com o Governo para a reversão parcial da privatização da TAP, segundo o qual o Estado passou a ter 50% e os privados 45%, a chinesa Hainan Airlines (HNA) assumiu uma posição equivalente a 7% no consórcio. A holding de Pedrosa passou então a ter 51% e a de David Neeleman 42%.





Esta quinta-feira, também de acordo com informação do Portal da Justiça, os sócios chineses reforçaram a sua posição na Atlantic Gateway para 11,5%. David Neeleman manteve os 42% enquanto Humberto Pedrosa reduziu as suas quotas para o equivalente a 46,5%.





A questão do cumprimento das regras europeias em matéria de controlo de companhias aéreas já não se coloca como em 2015. Por um lado, é o Estado que tem agora 50% da TAP, cabendo outros 5% aos trabalhadores. Por outro, o próprio David Neeleman, que tinha já nacionalidade norte--americana e brasileira, passou a ter nacionalidade europeia, através de Chipre.





A entrada da HNA no capital da Atlantic Gateway foi autorizada pelo Governo no âmbito do acordo a que chegou ainda em 2016 com o consórcio privado. Na altura o grupo chinês ficou ainda autorizado a subscrever parte do empréstimo de 120 milhões de euros da TAP. A HNA adquiriu em Novembro de 2015 uma participação de 23,7% na brasileira Azul. Como resultado do acordo com o grupo chinês, a companhia fundada por Neeleman subscreveu, em Março de 2016, 90 milhões de euros de obrigações convertíveis em capital da TAP. A porta ficou aberta para a HNA poder substituir total ou parcialmente a Azul.





Agora com um representante na administração da TAP, a HNA vai passar a indicar dois para o novo mandato, um deles para a comissão executiva. Raffael Guaritá Quintas, que será o CFO da TAP, desempenhou a função de director financeiro na Azul.



46,5

Humberto Pedrosa

Posição, em percentagem, que a holding de Pedrosa passou a ter na Atlantic Gateway, em troca do reforço da HNA para 11,5%.