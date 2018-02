O London City Airport foi encerrado depois de ter sido descoberta uma bomba do período da Segunda Guerra Mundial nas imediações do aeroporto londrino.

reuters

O aeroporto de Londres (London City Airport) foi encerrado devido a razões de segurança depois de ter sido encontrada nas imediações uma bomba do tempo da Segunda Guerra Mundial. A BBC escreve que o engenho explosivo foi encontrado junto ao rio Tamisa, ainda na madrugada do passado domingo.O aeroporto permanecerá encerrado ao longo de todo o dia desta segunda-feira, 12 de Fevereiro, sendo que todos os voos previstos já foram cancelados, afectando cerca de 16 mil passageiros. O London City Airport foi encerrado às 22:00 locais de ontem, segundo explicou a política londrina que confirmou estar a trabalhar com a marinha britânica para remover a bomba encontrada."O aeroporto está a trabalhar em plena cooperação com a polícia e a marinha por forma a remover em segurança o engenho e resolver esta situação o quanto antes", declarou o CEO do aeroporto, Robert Sinclair, que aproveitou ainda para pedir desculpas aos passageiros afectados.