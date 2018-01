David Neeleman reforça poderes na TAP

David Neeleman, que com Humberto Pedrosa e o grupo chinês HNA detém a Atlantic Gateway, com 45% da TAP, viu confirmada a sua pretensão de nomear Antonoaldo Neves, ex-CEO da brasileira Azul – companhia que fundou – para a presidência executiva da TAP, substituindo Fernando Pinto. Na comissão executiva, ainda que por via de um lugar de nomeação da HNA, entrará também Raffael Guaritá Quintas, director financeiro da Azul que será o CFO da TAP, apurou o Negócios. Como terceiro elemento da comissão executiva vai manter-se David Pedrosa, filho de Humberto Pedrosa, também accionista da Atlantic Gateway.





A nova comissão executiva da companhia aérea, que entrará em funções após a nomeação dos novos órgãos sociais da TAP na assembleia-geral de 31 de Janeiro, revela assim uma maior predominância de gestores próximos de Neeleman, designadamente face a Pedrosa. Até agora, além de Antonoaldo Neves e David Pedrosa, integrava ainda este órgão Fernando Pinto, que apesar de ter sido indicado pelos privados era considerado próximo do Estado. O gestor chegou a manifestar vontade de continuar.





Do lado do Estado, que tem 50% da TAP, o Ministério do Planeamento e das Infra-estruturas avançou esta quinta-feira que irá propor a recondução dos seis administradores que indicou há seis meses para concluírem o mandato 2015-2017. Miguel Frasquilho vai assim manter-se como "chairman" da companhia aérea.





Já do lado dos privados, Humberto Pedrosa, David Neeleman e HNA irão indicar dois membros cada um. Actualmente o grupo chinês - que em Novembro de 2015 adquiriu 23,7% da Azul – tem apenas um representante na administração da TAP.





Fernando Pinto anunciou esta quinta-feira a sua saída da presidência executiva da companhia aérea, onde chegou em 2000. Numa carta aos colaboradores, o gestor recordou os momentos difíceis dos últimos 17 anos e salientou a inversão na trajectória da empresa possibilitada pela privatização de 2015.





Na carta, o gestor sublinha que os accionistas da Atlantic Gateway já propuseram o nome de Antonoaldo Neves para assumir a liderança. E não poupa elogios ao seu sucessor. "Não podia estar mais contente e entusiasmado com esta escolha para assumir os destinos da TAP. É a pessoa certa, e pela qual tenho grande admiração". Pinto revela ainda que foi ele mesmo "quem o convidou para nos ajudar no programa de crescimento que lançámos há dois anos, o que lhe permitiu conhecer detalhadamente a companhia.





De Antonoaldo Neves, o gestor sublinha tratar-se de "um profissional com grande ‘know how’ no sector, com experiência enquanto consultor da Mckinsey e membro do conselho de administração da empresa brasileira de aeroportos, a convite do Estado brasileiro. Executivo de perfil internacional ligado ao sector da aviação há cerca de 15 anos", foi também responsável pela colocação em bolsa da Azul, "o primeiro IPO de uma empresa brasileira nos últimos três anos".





"Além disso, temos mais em comum: o Antonoaldo, tal como eu, tem antepassados do Norte e também tem cidadania portuguesa", revela ainda Fernando Pinto na carta em que adianta aos trabalhadores que irá continuar ligado à companhia aérea nos próximos dois anos enquanto assessor da TAP.