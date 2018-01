Governo italiano quer que Alitalia opte "rapidamente" por uma oferta "credível"

Os ministros italianos do Desenvolvimento Económico, Carlo Calendra, e dos Transportes, Graziano Delrio, estiveram reunidos esta segunda-feira com três comissários extraordinários, Luigi Gubitosi, Enrico Laghi e Stefano Paleari, para discutir a venda da Alitalia.

No final da reunião, foi emitido um comunicado, que relatava que os ministros "deram instruções para que os comissários escolhessem rapidamente uma oferta sólida e credível".

Porém, os representantes da Alitalia defenderam que as propostas "devem ser estudadas em profundidade, antes de se proceder a uma negociação".

Os comissários acrescentaram ainda que prevêem divulgar as receitas da companhia durante o primeiro trimestre deste ano, sublinhando que o empréstimo de 600 milhões de euros, disponibilizado pelo Governo para garantir o funcionamento da companhia não foi "substancialmente gasto".

A empresa recebeu três propostas de compra por parte da Lufthansa, da EasyJet e do fundo de capital privado Cerberus.





O grupo franco-holandês Air France-KLM chegou a ser dado como integrando um consórcio com a EasyJet para lançar uma oferta, mas no passado sábado, 13 de Janeiro, negou fazer parte do processo.