Pinto sai da TAP depois de concluir missão "encomendada" há 17 anos

Fernando Pinto recordou esta quinta-feira, na carta aos trabalhadores em que anunciou que deixará de ser CEO da TAP no final do mês, que há 17 anos, quando chegou à companhia, tinha como missão privatizar a empresa. "Foram 15 anos de sobrevivência", resumiu o gestor, que em 2015 pôde assistir à tão ambicionada entrada de privados no capital da TAP.





A chegada do gestor à companhia aérea portuguesa foi notícia em Outubro de 2000. Jorge Coelho era o ministro do Equipamento, e Fernando Souza Pinto, como foi então apresentado, a escolha do Governo para administrador-delegado, mas com o parecer negativo da comissão de trabalhadores.





A TAP fechou o ano 2000 com um prejuízo de 125 milhões de euros. O recém-chegado gestor prometia lucros em três anos.

A empresa, lembra agora, "enfrentava constrangimentos de ordem financeira que impunham a privatização. E enquanto esse objectivo não se concretizava, a empresa tinha de sobreviver. Esse foi um dos maiores desafios da minha equipa de gestão".





No início de 2001 o gestor admitia que a companhia tivesse de hipotecar imóveis para pagar salários. A Swissair acabava de desistir do processo de privatização. O Governo pretendia alienar 33,34% do capital da transportadora, num negócio avaliado em cerca 155 milhões de euros.





A possibilidade de entrada de privados no capital da empresa foi uma constante ao longo dos anos. O mesmo se passou com a expectativa de regresso aos lucros. 2001 – o primeiro exercício de Fernando Pinto e "o pior ano de sempre para a aviação comercial", como considerou então o gestor – fechou com prejuízos de 43,6 milhões.





TAP engorda

Em 2002, a mudança do Executivo – com Valente de Oliveira a assumir a pasta das Obras Públicas e Transportes – não teve impacto na equipa de gestão da TAP. Um ano depois, falhadas as negociações para a redução dos salários dos gestores brasileiros, a equipa de Pinto esteve à beira da porta da rua. Mas acabou por ser alcançado um acordo.





Em 2003 o gestor salientava que a TAP devia "engordar" antes de integrar uma aliança no sector da aviação. A entrada na Star Alliance foi concretizada em 2005. As sinergias estimadas eram da ordem dos 30 milhões de euros por ano.





Recuando àquela época, Fernando Pinto lembra agora que "a estratégia passou sobretudo por olhar além-fronteiras e tirar partido da posição geográfica do hub de Lisboa. Crescer. Aumentar rotas no Brasil, África e Europa. (...) E fizemos aliados. Associámo-nos à maior aliança de companhias aéreas, a Star Alliance, porque sabíamos que tínhamos de estar entre os melhores".





Em 2005 – ano em que teve prejuízos de 9,9 milhões – a TAP "engordou". Queria comprar a Varig mas acabou por conseguir ficar apenas com a Varig Manutenção & Engenharia (VEM) Brasil, empresa que viria a revelar-se uma dor de cabeça, penalizando os resultados do grupo. Dois anos depois, a empresa comprou a Portugália, num negócio em que acordou pagar ao Grupo Espírito Santo 140 milhões de euros.





A par da subida do preço dos combustíveis, o aumento da actividade das "low cost" foi outro dos desafios que Pinto teve de enfrentar.





Anualmente o tema da privatização da TAP voltava ao discurso de Fernando Pinto e às propostas de Orçamento do Estado. Falou-se de núcleos de accionistas portugueses, de fundos de investimento, de fatias minoritárias ou de 100% do capital. Foram feitos estudos e avaliações. Durante o primeiro Governo de José Sócrates estimava-se um encaixe de 950 milhões com uma alienação parcial da companhia.





Prejuízos recorde

A crise internacional teve impacto na transportadora. Em 2008 a TAP anunciava prejuízos de 285 milhões de euros, devido particularmente à Manutenção e Engenharia Brasil, depois de em 2007 ter conseguido lucros de 32,8 milhões de euros, considerado o valor mais elevado de sempre. Mário Lino voltava a reconduzir Fernando Pinto, manifestando confiança no gestor e afirmando que "os maus resultados se devem a factores externos".





A privatização continuava na agenda , considerada uma operação que permitiria levar a TAP a outro patamar, tendo em conta a impossibilidade de receber ajudas de Estado.





Como anteriores governos, o de Passos Coelho retomou o dossiê. A primeira tentativa, com Germán Efromovich – empresário de múltiplas nacionalidades –, falhou. O processo acabou por ser retomado e em 2015 foram três os concorrentes: David Neeleman, Efromovich e Pais do Amaral. O negócio acabou por ser feito com o empresário "brasicano" – brasileiro e norte-americano, como gosta de dizer – que, devido às regras europeias sobre o controlo de companhias aérea no espaço comunitário, se aliou a Humberto Pedrosa, numa altura em que a tesouraria da TAP dava sinais de asfixia. O consórcio Atlantic Gateway comprou então 61% da TAP por 10 milhões de euros e o compromisso de recapitalizar a companhia aérea. Fernando Pinto ficou à frente da empresa, mas o Governo ia contudo mudar. António Costa, que assumiu o cargo de primeiro-ministro ainda em 2015, determinou uma reversão parcial da privatização de forma a que o Estado assumisse a maioria do capital da transportadora. As negociações com os privados foram duras mas o Executivo conseguiu em 2017 fechar o acordo que lhe assegurou 50%, ficando a Atlantic Gateway com 45%. Aos 68 anos, dos quais 17 na TAP, Pinto entrega agora o testemunho. Para uma nova era.